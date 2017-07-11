Росрыболовство проведет исследование промысловых запасов рыб в Карском море в 2018 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Росрыболовство планирует провести в 2018 году научные исследования в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ) для определения промысловых запасов рыб. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава ведомства Илья Шестаков.

"Мы достаточно давно не проводили научные исследования в Карском море. Предполагаю, в 2018 году в случае сохранения финансирования сможем провести экспериментальные исследования в этом районе. Стоит вопрос о наличии именно промысловых запасов рыб, которые были бы экономически востребованы", - сказал Шестаков.

По данным отраслевой науки, есть основания предполагать, что в Карском море существуют биологические ресурсы, добыча которых может быть интересна рыбакам. "В этом году квоты на Ямале мы увеличивать не собираемся, потому что наука пока не давала таких рекомендаций. Согласно установленному порядку, на основании исследований рыбохозяйственные институты определяют, какой объем возможен для изъятия с целью рациональной эксплуатации запасов", - уточнил руководитель Росрыболовства.

На основе проведенных исследований, в Карском море рекомендованный объем добычи водных биоресурсов в 2016 году был установлен на уровне 13355 тонн. По данным Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, в районе Карского моря, включая губы и заливы, в прошлом году добыто 970 тонн.

В этом районе имеются хорошие запасы таких видов, как сайка, пелядь, сиг, чир, ряпушка, навага, налим, ерш пресноводный. Вместе с тем многие их указанных видов не осваиваются в промышленных целях. Речь идет в основном о сайке и наваге. Рекомендованные объемы добычи в Карском море в 2017 году определены на уровне 8 тыс. тонн.

На территории ЯНАО промышленную добычу водных биологических ресурсов ведут 82 предприятия различных форм собственности, на предприятиях рыбного хозяйства трудятся 2,5 тыс. человек, большинство из которых являются представителями коренного населения. Объем финансирования всего агропромышленного комплекса ЯНАО на 2017 год - 2,645 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 33,919 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на поддержку оленеводства и рыбодобычи, растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства.