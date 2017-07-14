Новые лица: красноярские врачи возвращают людям желание смотреться в зеркало

Единственная за Уралом клиника, которая спасает людям лица, работает уже три года. Врачи изготавливают здесь носы, уши, другие искусственные органы, так называемые эпитезы. Среди пациентов — люди, пережившие онкологические операции, те, кто сильно пострадал в авариях или получил бытовые травмы. Корреспондент ТАСС встретился с врачами и узнал, с чего начиналась их работа и почему деньги с пациентов они не берут.

Идеолог и основатель проекта — врач-стоматолог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Алексеевич Николаенко.

"За время работы сложилась команда, поняли, кому и чем заниматься — я отвечаю за стратегию и финансы, мой партнер и бывший студент, уже сейчас кандидат медицинских наук Александр Игоревич Зубарев — за техническую часть. Есть те, кто занимается 3D-моделированием, подготовкой хирургического этапа, взаимодействием с социальными службами — полное разделение труда".

Немецкий опыт на сибирской земле

Окончив медуниверситет в Красноярске, Николаенко продолжил обучение в университете Эрлангера-Нюрнберга. Немецкая система образования и здравоохранения его впечатлила, и он решил реализовать ее в России. Суть ее, как он говорит, в симбиозе образования, науки и практической медицины.

"В Германии университет — это не только образовательная площадка, но и научно-исследовательский и медицинский центр, там действуют университетские клиники, зарплаты в которых не ниже, чем в частной медицине. Таким образом, они все делают для того, чтобы лучшие кадры оставались в университетах и обучали новых врачей. В России же образование отдельно, практика отдельно, наука отдельно", — говорит Николаенко.

Через 2,5 года в Германии Николаенко пришлось выбирать — продолжать обучение или возвращаться в Россию.

"Это был тяжелый выбор. Мне нравилось в Германии, но, наверное, это и есть патриотизм: я вернулся в Россию помогать своей стране", — вспоминает он.

В России профессор сначала возглавлял кафедру в родном Красноярском медуниверситете, но руководство вуза его идеи по внедрению немецкого опыта в образование не поддержало, и Николаенко ушел в частный бизнес. Он основал с Зубаревым стоматологическую клинику.

Начинали вдвоем, а сейчас у Николаева и Зубарева 50 человек персонала и планы по дальнейшему расширению.

Лаборатория на кухне

"География наших пациентов самая широкая: едут из европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. К сожалению, пока в России это направление реабилитации не развито", — говорит профессор.

Изготавливают эпитезы в лаборатории из специального биомиметического силикона, который не отличишь от кожи человека.

"Тут у нас практически все handmade, — улыбается Николаенко. — Оборудование доводил до ума Саша Зубарев при помощи Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора".

Лаборатория располагается на кухне обычной квартиры, которую профессор когда-то покупал для своей дочери. В комнатах сделали мини-гостиницу для пациентов, приезжающих на операцию из других регионов. Разместиться здесь могут до трех человек. Проживание, как и лечение, для пациентов бесплатное. Однако благотворительностью свою деятельность профессор называть отказывается.

"Благотворительность --- это сегодня помог, завтра помог, а послезавтра нет. Да и одной благотворительностью проблемы людей не решить, — рассуждает Николаенко. — Мы готовы к тому, что в Красноярске появится целая отрасль и врачи, которые будут самостоятельно работать. Мы готовы их обучать. Они будут закупать у нас продукцию, что тоже будет способствовать созданию отрасли. Это и есть социальное предпринимательство, а для объединения предпринимателей, работающих в этой сфере, мы создали ассоциацию социального предпринимательства "РУССА", — добавляет он.

Николаенко добавляет, что размещение лаборатории и гостиницы в одном месте оправдало себя.

"Многие приезжающие не любят лишний раз появляться на улице. Им удобно, что лаборатория находится буквально за стеной, и все замеры можно провести, не выходя за пределы квартиры, — говорит Николаенко. — Есть планы создать полноценный медицинский комплекс и объединить все под одной крышей. Там обязательно должна быть гостиница с зимним садом, где наши пациенты могли бы спокойно гулять".

По его словам, вопрос о создании центра уже обсуждался с губернатором Виктором Толоконским, и они рассчитывают на поддержку главы региона.

Крепили на клей

Раньше эпитезы крепили на специальный клей, сейчас их установка ведется с помощью титановых решеток, которые вживляют под кожу. А эпитез крепится к решетке на сильный магнит.

"Первоначально мне установили протез уха на клей, — рассказывает один из пациентов профессора — Александр Иванов, потерявший ухо при бытовой травме. — Оно, к примеру, при интенсивном жевании могло отвалиться. Пару раз так и случалось, и это, конечно, шокировало окружающих. Теперь, когда ухо удерживается магнитами, таких казусов не случается".

Сам Николаенко говорит, что в планах — начать производство специальных титановых решеток в Красноярске. "С немцами договорились о трансфере технологий. Если в Германии они стоят 450–500 евро, то в России себестоимость производства составит 450-500 рублей",— говорит он.

Больше ценить жизнь

Иван Лелюйкин — один из пациентов Сергея Николаенко. Иван уже перенес три онкологических операции.

"Работал на стройке, все время на солнце, развился гайморит. Приехал его лечить, а анализы показали рак третьей степени. Сделали операции, удалили верхнюю челюсть, скулу. После операции открылось кровотечение, назначили вторую операцию, — рассказывает Иван.

После первых двух операций появляться на людях Иван не хотел и не мог.

"Если и выходил в люди, то в маске. В онкоцентре мне посоветовали обратиться в клинику, и здесь Сергей Николаенко и Александр Зубарев сделали мне лицо", — говорит Иван.

Год назад из-за ремиссии Лелюйкину пришлось снова лечь под нож хирурга. Сейчас Зубарев и Николаенко готовят для него новые лицевые протезы.

"Я — верующий человек, хожу в церковь, и в какой-то момент, после всего пережитого, стал еще больше ценить жизнь и радоваться каждому дню", — говорит он.

Сейчас изготовление протезов для Ивана должен оплатить Фонд социального страхования, все документы он уже оформил. Но сам профессор отмечает, часть операций по протезированию проходило по линии соцзащиты, и деньги за них пока врачи не получили.

"Это не столь важно, говорит Николаенко. — Главное, что мы оказали помощь людям — это первостепенная задача врача".

Дмитрий​ Мармышев