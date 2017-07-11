Завод "Звезда" в Приморье стал участником госпрограммы мобильной занятости

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Якорный резидент территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае, судостроительный комплекс "Звезда", став участником госпрограммы мобильной занятости, получил сертификат на привлечение работников из российских регионов, который предусматривает поддержку в 300 тысяч рублей на каждого трудоустроенного работника, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

"Сертификат участника предусматривает финансовую поддержку в размере 225 тысяч на каждого трудоустроенного работника. Ещё 75 тысяч рублей работодатель должен вложить работника из собственных средств", - говорится в сообщении.

Проект строительства верфи крупнотоннажного судостроения в городе Большой Камень на базе завода "Звезда" предусматривает до 2023 года создание 7,4 тысяч рабочих мест. Региональный рынок труда существенно уступает требованиям проекта в отношении квалификации персонала и не может в полной мере обеспечить его реализацию местными трудовыми ресурсами.

На начальном этапе "Звезда" планирует привлечь в заводские цеха 87 специалистов, 23 из них уже трудоустроены. В списке жители Ленинградской Ростовской, Тульской, Волгоградской, Московской областей, а также Крыма и Республики Дагестан.

"Мы заключили 18 договоров со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева о намерении трудоустроиться к нам на предприятие в этом году. Планируем продолжить свое участие в программе в следующем году", - цитируются в сообщении слова руководителя кадровой службы комплекса Ирины Кондратенко.

Строительство верфи

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год, на основе проекта создана ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.

Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года. При этом ввод в эксплуатацию производственных мощностей первой очереди строительства запланирован на 2016 год.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства оффшорной морской техники.