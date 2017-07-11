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Агрохолдинг, фигурирующий в деле первого вице-премьера Калмыкии, не функционирует

В стране
11 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В Министерстве сельского хозяйства Калмыкии отказались прокомментировать, на сколько успешным было предприятие

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Холдинг "Мраморное мясо Калмыкии", который фигурирует в уголовном деле первого вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова, в настоящее время фактически не функционирует. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Следственном управлении СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив своими должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам республиканского Министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Одна часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая - использована не по назначению.

"Холдинг "Мраморное мясо Калмыкии" как таковой сейчас фактически не функционирует, но есть (он не ликвидировано - прим. ТАСС)", - отметили в управлении.

В Министерстве сельского хозяйства Калмыкии отказались прокомментировать, на сколько успешным было данное предприятие. Вместе с тем следственные органы готовятся предъявить обвинение заместителю республиканского министра сельского хозяйства Эрдни Кектышеву, который ранее также был задержан по данному уголовному делу. "У следствия на это есть 10 дней, но, скорее всего, обвинение Кектышеву будет предъявлено в ближайшее время", - заметили в управлении.

Ранее сообщалось, что Ланцанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество". Кектышеву обвинение пока не предъявили. При этом по ходатайству следователя обоим чиновникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Чиновники официально пока не освобождены от своих должностей.

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Калмыкии приостановило членство Ланцанова до выяснения всех обстоятельств.

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