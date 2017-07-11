Почти втрое больше детей соберет вторая смена центра "Сириус- Альтаир" в Дагестане

Первая смена в образовательном центре "Сириус-Альтаир" в Махачкале, созданном на базе Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ), прошла с 24 по 30 марта этого года, и сразу же по ее окончании в центре начали подготовку к открытию второй смены. Корреспондент ТАСС узнал, как центр ведет набор одаренных детей, какие преподаватели и каким дисциплинам их обучают.

Набор уже идет

"Работа центра начнется 1 августа на базе лагеря "Солнечный берег" на побережье Каспийского моря недалеко от города Избербаш. Сейчас по всем направлениям идет набор ребят, одаренных детей отбирают сами муниципалитеты в соответствии с квотами, которые нами выделены. Это делается для того, чтобы в центр попали ребята практически со всех районов и городов нашей республики. Думаю, будет чуть более 200 участников, что почти в три раза больше, чем в марте", — сообщил ТАСС один из членов оргкомитета центра, министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов.

Как отметил руководитель центра "Сириус-Альтаир" Назим Баламирзоев, одаренных детей в республике много, "просто мы не всех знаем". "У нас есть ребята, которые проходили обучение в "Сириусе" в Сочи. Мы как на рельсы встанем, начнем проводить свои олимпиады — наши представители будут выезжать и на местах искать, отбирать таких детей для нас. По знакомству туда точно не будут брать, как в первую смену, так и во вторую", — сказал он.

По словам Баламирзоева, в первую смену центра были отобраны 75 школьников — это победители и призеры регионального этапа математической олимпиады имени Эйлера, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016 года, математических олимпиад имени Чебышева и Пифагора прошлого года. "Также были победители и призеры республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017 года. Попали в основном ребята из Махачкалы и Каспийска", — добавил он.

Шахов отметил большее количество лицеев и гимназий с углубленным изучением определенных дисциплин в Махачкале и Каспийске. Он также уточнил, что сейчас специалисты применяют разные подходы к отбору одаренных детей для обучения в центре, а в дальнейшем будет выработан единый принцип.

Все условия для учебы и отдыха

По словам министра, в "Солнечном береге" созданы все необходимые условия для проведения сбора детей. "Специально под эту смену дополнительно подготовили пять классов, чтобы все мероприятия проходили на территории лагеря, в том числе и досуговые. Тем более лагерь находится на берегу моря", — сказал Шахов.

В первую смену в центре день проходил по распорядку. Дети вставали в 7 утра, делали зарядку и завтракали. Занятия начинались в 9 утра и заканчивались в 2 часа дня. Затем проходили досуговые мероприятия.

"Например, в первую смену были организованы просмотры психологических фильмов, походы в музеи, вузы. В один из дней дети были в Доме шахмат на финальной игре Республиканского шахматного турнира "Белая ладья" среди школьных команд. Участник центра "Сириус-Альтаир" Никита Егоров в составе команды учащихся махачкалинской гимназии № 17 занял первое место. Кроме того, прошли встречи с представителями разных профессий: к детям приходили археолог из Владикавказа Назим Гиджрати, тогда еще уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Заур Курбанов — подобная насыщенная программа планируется и во вторую смену", — отметил Баламирзоев.

Как рассказала ТАСС участница первой смены центра "Сириус-Альтаир", ученица 11 класса махачкалинского лицея № 39 Вера Киктева, "все было отлично", особенно детей порадовали повара, которые угощали "всякими вкусностями". "Готовили как большой семье — это было очень приятно. Кормили пять раз в день, почти каждые 1,5–2 часа — это вообще было потрясающе. Мы сидели на лекциях, и уже желудок просил еды, а тут наши кураторы приносят нам булочки с йогуртами", — отметила школьница.

По ее словам, это не отвлекало от занятий. "Наоборот, все способствовало нашей продуктивной работе. Мои ожидания оправдались на 97%, только хотелось побольше там побыть. Надеюсь, во вторую смену тоже попаду", — добавила Вера.

Дисциплин станет больше

Во второй смене центра увеличится количество дисциплин, которые будут изучать дети. Первая смена была математической, а сейчас планируется, как отметил Шахов, охватить практически все школьные дисциплины.

По словам Баламирзоева, во второй смене точно будут изучаться химия, биология, математика, физика, информатика, инженерное дело, искусство (последнее включает занятия по иностранным языкам и некоторым другим гуманитарным предметам). Преподавателями большей части из них станут местные учителя.

"В эту смену, как и в марте, приглашены и преподаватели из других регионов страны, которые имеют опыт работы с подобными детьми. Вместе с ними обязательно будут задействованы и наши учителя, которые проходят специальный отбор. Все лучшие математики, биологи, филологи — как вузовские, так и школьные — все они будут подключены к этой работе. Среди них будут и победители регионального этапа конкурса "Лучший учитель года", — сказал Шахов.

Баламирзоев отметил, что преподавать математику будет Аскер Аскеров из Махачкалы, который учил детей и в прошлую смену, — у него есть опыт преподавания и в сочинском "Сириусе". Местный учитель Марат Гусейнов будет преподавать физику, а руководителем направления "Искусство" выступит заведующая кафедрой дизайна ДГТУ, художница Асият Парамазова.

Инициатива главы и сенатора

Ранее сообщалось, что инициатива создания образовательного центра для одаренных детей в Махачкале принадлежит главе Дагестана Рамазану Абдулатипову и члену Совета Федерации от республики Сулейману Керимову. Цель центра — выявление и поддержка одаренных детей на уровне довузовского образования, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития в интересах личности, общества и государства.

Центр является творческой лабораторией, организующей поиск и разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению, апробации экспериментальных учебных планов и программ. Его деятельность по опыту сочинского центра "Сириус" направлена на повышение заинтересованности родителей и педагогов в выявлении и развитии одаренных детей, а самих детей — в самореализации и профессиональном самоопределении.

По словам зампредседателя правительства Дагестана Екатерины Толстиковой, в центре "Сириус-Альтаир" дети будут заниматься только наукой в отличие от сочинского "Сириуса", где также преподают и спорт. Ранее Толстикова уточнила, что проект "Сириус-Альтаир" будет развиваться в несколько этапов. В итоге планируется строительство нового объекта с инфраструктурой, подобной той, что существует в сочинском "Сириусе".

Низами Гаджибалаев