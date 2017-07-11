В Грозном и в Гудермесе построят железнодорожные вокзалы

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Чечне - в Грозном и в Гудермесе.

Об этом сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в столице республики.

"В Гудермесе работа по строительству уже ведется, а концепция железнодорожного вокзала в Грозном согласована с главным архитектором. Общая площадь вокзала составит около 3 тысяч квадратных метров. Будет также внедрена технология управления инженерными системами, современная звуковая система. Словом, все новое, что в РЖД стали применять к 2017 году, будет и в Грозном", - сказал Вотолевский.

Он добавил, что здание старого вокзала будет снесено.

"Я сразу же проведу совещание по началу проектирования прямо завтра. Поскольку это новое строительство, старое здание сносим. На этом же месте будет новое. Планируем выйти на строительство вокзала после госэкспертизы к весне 2018 года, будем спешить", - отметил Вотолевский.