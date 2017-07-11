Четверть века самостоятельности: в столице Ингушетии празднуют 25-летие республики

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. В столице одного из самых молодых субъектов России - Ингушетии - праздник - республика отмечает 25-летие региона.

Для ингушского народа, на протяжении нескольких веков, до 1992 года, не имевших возможности создать свою национальную республику, это значимое событие. Как и для всех, кто хотя бы однажды приезжал в этот гостеприимный и теплый край и не остался к нему равнодушным. О том, как проходит празднество в столице региона, о подарках жителям и промежуточных итогах четверти века самостоятельности республики - в репортаже ТАСС.

Концерт для тысяч зрителей

Новый город Магас, и без того чистый и аккуратный, кажется еще наряднее и торжественнее. Жители республики улыбаются еще солнечнее, чем обычно, и просто излучают счастье. Даже воздух особенно чувствуется, стоит цветочный аромат, и заметно, как гуляющие по городу вдыхают его полной грудью.

На праздновании собрались не только жители Магаса, но и многочисленные гости города. Более 8 тыс. жителей республики стали зрителями прошедшего на площади Алания трехчасовом концерте, участие в котором приняли лучшие театральные и хореографические и вокальные коллективы республики. Среди них ансамбль национального танца "Ингушетия", артисты театра "Современник", Ингушского драматического театра им. Идриса Базоркина, а также национальный мужской хор.

Свои песни подарили городу лучшие вокалисты Ингушетии и известные далеко за пределами Северного Кавказа исполнители, среди которых Астамир Апанасов, финалистка вокального телеконкурса "Голос. Дети" Рагда Ханиева, Сагдиана, Сати Казанова.

С раннего утра на площади для всех желающих готовили чаапилг (лепешки с творогом - национальное ингушское блюдо) и ингушскую халву, а ингушские хозяйки испекли торт размером один метр на полтора. Вес кулинарного изделия назвать они не смогли, но украсили его флагами России и Ингушетии.

Национально культурные автономии диаспор проживающих в Ингушетии народов также угощали гостей своими национальными блюдами.

Подарки для жителей города

День празднования начался с вручения подарков жителям республики и тем, для кого она стала домом, – более 300 семей беженцев получили квартиры в новом микрорайоне Магаса. Беженцы из Чечни оказались в Ингушетии во время боевых действий в Чечне в 1990-х годах. Часть из них не захотела возвращаться в Чечню.

"Это очень хороший, красивый микрорайон, одна его часть - три дома для вынужденных переселенцев. В целом это будет микрорайон для населения численностью порядка 8 тысяч со школами, садиками, амбулаториями, с центральным проспектом, где не будет автомобильного движения вообще, по крайней мере, мы так задумали", - сказал на церемонии глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

Символический ключ от жилого комплекса вручил новоселам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Ингушетии, в трех девятиэтажных домах для беженцев из Чечни располагаются 323 квартиры общей площадью 54,8 тыс. кв. м. На строительство домов было выделено более 1,5 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы". К жилым комплексам подведены инженерные коммуникации, дома оборудованы современными лифтами, в квартирах установлены газовые плиты и сантехника.

Как отметил председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдильгиреев, ингуши в самые трудные дни протянули руку помощи чеченцам, и даже если два субъекта разъединены, народы двух республик неделимы и дружат всегда.

Люди – гордость Ингушетии

Настоящей гордостью Ингушетии являются достижения людей, живущих здесь и своим каждодневным трудом доказывающих, что объединившись, можно преодолеть все трудности. Около ста человек, внесших значительный вклад в развитие и становление республики, получили знаки отличие и государственные награды из рук главы региона.

"Наш юбилей, как, собственно, и сам факт образования республики, стал возможным благодаря усилиям, самоотверженности и целеустремленности всего ингушского народа, который добился восстановления собственной государственности в составе великой страны и получил возможность строить жизнь, имея свои институты власти и органы управления", - сказал глава республики.

Среди награжденных - мать 11 детей Залобан Точиева, которой вручили Медаль материнской славы, отмечены также заслуженные юристы, спасатели, журналисты, деятели культуры и искусства. "Найти признание в своей республике - дело непростое. У меня есть разные награды, но награда, полученная у себя дома, - самая ценная. Для общественника признание его заслуг дорогого стоит", - сказала руководитель регионального отделения всероссийского движения "Матери России" Лейла Амирханова.

Среди награжденных есть представители и других республик. Так, олимпийские чемпионы по борьбе Абдулрашид Садулаев (Дагестан) и Асланбек Хуштов (Кабардино-Балкария), писатель из Северной Осетии Ибрагим Арсанов, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров получили медаль "25 лет образования Республики Ингушетия". Звания Заслуженной артистки Ингушетии удостоена певица Сати Казанова.

"Сила России в дружбе ее многонационального народа",- заявил из гостей, руководитель республики Крым Сергей Аксенов. "Мы уже контакты устанавливаем. Мы со всеми главами республик СКФО дружим, поверьте, это не простые слова, а настоящая мужская дружба. Результаты у нас несомненно будут. Мы уже договорились о реализации конкретных проектов. Уверен в успехе этих договоренностей", - добавил Аксенов.​

Руслан Майсигов и Асият Гериева