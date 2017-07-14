Параллельные кривые: чем Невьянск похож на Пизу

Историки считают, что Невьянская башня имеет не только много общего со своей сестрой из Пизы, но и даст ей фору своими архитектурными решениями, легендами о чеканке фальшивых монет, лондонских колоколах и призраках каторжников, затопленных в подвалах. Эти башни обречены на вечное сравнение не только в народных легендах, но и в проекте историков "Отражение: Невьянская и Пизанская башни", в котором проанализированы сходства и различия двух сооружений.

Параллельность кривых

В мире всего десять наклонных либо падающих башен. Согласно одной из версий, Невьянская была построена в первой четверти XVIII века после возвращения из Италии известного промышленника Акинфия Демидова. Там он увидел Пизанскую башню и был настолько поражен ею, что потребовал построить ее копию в своем родном городе.

Копия получилась неполной. По данным уральских ученых, одно из различий, которое невозможно увидеть на фотографиях, заключается в том, что Невьянская башня является наклонной, а не падающей, как Пизанская. "Она (башня) наклонилась во время строительства и достраивалась с учетом появившегося наклона — чуть больше трех градусов. Хотя туристам нравится другая версия: якобы Демидов столкнул архитектора с балкона башни, чтобы подобную конструкцию никто не смог построить, а башня, оплакивая создателя, наклонилась", — рассказал старший научный сотрудник Невьянского государственного историко-архитектурного музея Алексей Карфидов.

Пизанская достопримечательность тоже окружена легендами, например о том, что последний архитектор по заказу духовенства построил идеальную колокольню, но святые отцы отказались платить за работу. Обиженный зодчий проклял свое творение, а башня с тех пор по зову мастера пытается вырвать из земли свое основание.

Но не только мифы объединяют "кривые" башни. "Пизанская всего на один метр выше Невьянской — 58,4 м, обе использовались в качестве колокольни. Можно заметить и композиционное сходство архитектурных ансамблей: рядом с Невьянской стоит Спасо-Преображенский собор, рядом с Пизанской — собор Санта-Мария-Ассунта", — сказал историк.

Оба "чуда" появились в период стремительного экономического роста территорий и вошли в историю как места великих научных открытий.

"Именно на Пизанской башне Галилео Галилей проводил свои эксперименты. В Невьянской башне была лаборатория по исследованию состава заводского железа — "пробирный горн". Там ставили не менее важные опыты: исследовали свойства руды, металла, производили плавку", — добавил Карфидов.

Фальшивые монеты и загадочные колокола

По словам уральского историка, Невьянская башня устроена значительно сложнее, чем Пизанская, которую несколько архитекторов возводили почти два века (1174–1372 годы), но не достроили даже крышу.

"В этом и главное отличие. Цель постройки и имена строителей Невьянской башни неизвестны, но за десять лет (1722–1732 годы) они создали многофункциональное сооружение — колокольню, дозорную, заводские часы-куранты, "казначейскую палату", лабораторию, временную арестантскую", — сказал Карфидов.

До сих пор остается загадкой, откуда в Невьянской башне появились десять английских колоколов и часы-куранты.

"На колоколах есть надпись на латыни: "Ричард Фелпс, Лондон, 1730". Башенные часы тоже английские и XVIII века, они с тех пор ремонтировались всего трижды. В разное время они воспроизводили мелодию из оперы "Жизнь за царя", "Широка страна моя родная". Невьянский мастер восстановил некоторые английские композиции, а сегодня каждые три часа звучит отрывок из оперы Глинки "Иван Сусанин", — добавил историк.

Есть предположение, что в подземелье башни был тайный цех по производству фальшивых серебряных монет. "Большая часть наших посетителей просит показать подвалы, где Демидовы якобы чеканили фальшивые деньги и где затопили несчастных работников, закованных в кандалы, когда нагрянули ревизоры. Все хотят найти завалявшуюся монетку и останки затопленных рабочих. Эти легенды, конечно, украшают историю, хотя и остаются сказками", — сказал Карфидов.

Невьянскую наклонную башню можно считать "восьмым чудом света" и с точки зрения инженерных решений.

"При ее строительстве была применена конструкция железочугунных балок — это прообраз системы железобетона. Шпиль на башне выполнял функцию молниеотвода за четверть века до того, как Бенджамин Франклин в 1752 году изобрел первый громоотвод. Сохранилась и "слуховая комната": если встать в один из ее углов, то можно услышать шепот людей в противоположном углу", — отметил историк.

Итальянский след Демидовых

В отличие от россиян, которые достаточно много знают про Пизанскую башню и во время путешествий по Италии охотно фотографируются на ее фоне, большинство итальянцев не имеют представления о существовании уникального сооружения в Невьянске.

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино в беседе с корреспондентом ТАСС признался, что он впервые услышал о Невьянской башне только после приглашения на фотовыставку, ей посвященную.

"Я предполагаю, что большинство итальянцев о ее существовании тоже не знают. Но я увидел фотографии, они меня впечатлили. Итальянцам, без сомнения, было бы любопытно узнать об этом. Стоит организовать прямой контакт между Невьянском и Пизой, чтобы культурные отделы этих муниципалитетов смогли договориться о возможном показе в Италии", — отметил консул.

По данным доктора исторических наук Алексея Мосина, Урал и Италию объединяют не только две башни, но и наследие Демидовых.

"После 1815 года в Италии почти безвыездно жил Николай Демидов (1773–1828). Он владел виллами Пратолино и Сан-Донато в окрестностях Флоренции. Во Флоренции его именем названа площадь, на которой установлен памятник в его честь. В наши дни демидовская вилла Абамелек является резиденцией посла РФ в Италии", — отметил историк.

Мосин добавил, что великий герцог Тосканский пожаловал титул "князь Сан-Донато" сыну Николая Демидова Анатолию (1813–1870), чтобы тот мог жениться на Матильде Бонапарт.

"Это он создал на острове Эльбе Музей Наполеона, стал "малахитовым королем" Европы и заказал художнику Брюллову картину "Последний день Помпеи". И знаменитые аукционы Sotheby's и Christie's тоже во многом начинали свою деятельность с демидовских коллекций", — сказал Мосин.

Марина Шеина