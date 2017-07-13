Останки почти 200 воинов перезахоронены на Зайцевой горе в Калужской области

КАЛУГА, 13 июля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Останки почти 200 воинов Великой Отечественной войны, найденных поисковой экспедицией "Западный фронт-4", перезахоронены в четверг на мемориале "Зайцева гора" в Калужской области, сообщает в четверг пресс-служба поискового движения России.

"Участники экспедиции обнаружили останки 195 воинов Красной армии на территории Барятинского района в Калужской области. Сегодня 194 воина перезахоронены с соответствующими почестями в братской могиле мемориала "Зайцева гора", еще останки одного воина - Павла Белопашенцева, будут отправлены на его родину в Екатеринбург", - сказали в пресс-службе.

Возвращение имен

У семи найденных советских воинов обнаружены солдатские медальоны. Одна капсула оказалась пуста, три медальона находятся на экспертизе, еще три уже прочитаны и помогли опознать защитников Отечества. Среди них и оказался Павел Белопашанцев 1904 года рождения. Боец был призван на фронт в 1941 году, а с апреля 1942 года числился пропавшим без вести.

Также удалось установить личность Султана Саитгараева 1911 года рождения, который был призван из Татарской АССР и числился пропавшим без вести с июня 1942 года. Его семью также удалось оперативно разыскать. К сожалению, родная дочь бойца не дожила до этого дня, поэтому о судьбе деда поисковики сообщили внукам красноармейца. В церемонии перезахоронения смогла принять участие семья сержанта Дмитрия Филиппова - уроженца Орловской области, чьи останки также найдены в ходе экспедиции.

Кроме того, по фрагментам документов удалось опознать еще одного бойца - красноармейца Тажибая Нуркушева из Казахской АССР, а по подписанной ложке погибшую девушку - Марусю Жукову.

Масштаб поисков

В масштабных поисковых работах этого года приняли участие более 230 поисковиков из 17 регионов России и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона.

"В этом году дорабатывались старые участки, погода мешала, шел дождь, но отряды на подъем останков выходили ежедневно. Отработано два участка - 1 на 1 км и 200 на 200 метров с большим залеганием солдат. Обнаружены еще два участка, а также место падения самолета, его обломки могут находиться на глубине в два метра. Эти участки будут отработаны в следующем году", - рассказал корреспонденту ТАСС член координационного совета "Поискового движения России" Сергей Шиянов.

Поисковые работы в этом районе в рамках проекта "Западный фронт" проводятся четвертый год подряд. За это время найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 600 советских солдат и офицеров.

В январе 1942 - марте 1943 года вблизи деревни Зайцева гора проходили бои за высоту 269,8, она считалась ключом к стратегически важному Варшавскому шоссе.