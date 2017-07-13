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Проект генплана Севастополя отправили на доработку

В стране
13 июля, 13:44 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

Врио губернатора города Дмитрий Овсянников отметил, что разработчику будет предоставлено то количество времени на доработку документа, которое потребуется

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Проект генерального плана Севастополя отправлен на доработку по результатам работы согласительной комиссии, рассмотревшей замечания севастопольцев по проекту документа. Решение об этом было принято в четверг на заседании правительства Севастополя.

"Принятие генплана остановлено, но сама работа с обращениями граждан по вопросам генплана продолжится, для этого создана комиссия по рассмотрению обращений граждан, поступивших по теме генплана уже вне публичных слушаний. Мы продолжаем принимать комиссионные решения, которые будут направлены разработчику. Как только разработчик внесет все необходимые изменения в генплан, проект будет повторно вынесен на общественные слушания", - сказал на заседании правительства врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что разработчику будет предоставлено то количество времени на доработку проекта документа, которое потребуется.

Ранее сообщалось, что в ходе публичного обсуждения проекта генплана от севастопольцев поступило более 9 тыс. замечаний. Как отметил на заседании правительства директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко, порядка 80% этих заявлений были удовлетворены, соответственно, в проект генплана необходимо внести изменения. Кроме того, еще около 2 тыс. обращений по этому вопросу поступило уже после общественного обсуждения, и они также будут рассмотрены.

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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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