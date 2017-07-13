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В Ярославле установят самое высокое в России колесо обозрения

В стране
13 июля, 15:17 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 13, июля. /ТАСС

Объект будет возведен на средства инвестора

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Колесо обозрения высотой 65 метров золотого цвета будет установлено в Ярославле в 2018 году.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В рамках развития Ярославля как туристической столицы Золотого кольца в следующем году за парком 1000-летия будет построено колесо обозрения. Предполагается, что оно будет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом", - сказали в пресс-службе.

Объект будет возведен на средства инвестора, установку одобрил координационный совет Ярославской области по вопросам градостроительства. Аттракцион сможет принять одновременно 180 человек, в центре колеса появится мультимедийный экран. Для людей с ограниченными возможностями будут оборудованы две кабинки.

Колесо обозрения планируется установить на территории, которую превратят в зону отдыха, рядом с рекой Которосль. Окончательное место размещения аттракциона определится по итогам историко-культурной экспертизы.

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