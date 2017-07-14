Ущерб от паводка в Среднеколымском районе Якутии оценивается в 300-400 млн рублей

ЯКУТСК, 14 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Ущерб, причиненный поводком Среднеколымскому району Якутии, где затоплено 55 домов и пострадали 343 человека, предварительно оценивается в 300-400 млн рублей. Об этом в пятницу заявил председатель Госкомобеспечения республики Юрий Зайцев во время правительственного часа.

"Всего по району пострадали 343 человека, в том числе 75 детей. Подтоплено 55 домов, пять социальных объектов. Предварительный расчет ущерба составляет 300-400 млн рублей. На федеральные средства мы не можем рассчитывать, будем закрывать за счет республиканского бюджета", - сказал он.

На данный момент подтопленными в Среднеколымском районе остаются два населенных пункта - села Сватай и Аргахтах, где проживают 905 человек. Там действует режим ЧС муниципального характера.

Уровень воды в селе Аргахтах на реке Алазея на 1 метр превышает критический, отмечается дальнейшее повышение уровня, в селе Сватай критический уровень превышен на 22 см.

В селе Березовка Среднеколымского района, которое зимой было отрезано от районного центра из-за обильного снега, весенним паводком было затоплено 37 жилых домов, где проживают 283 человека, в том числе 59 детей, и восемь социальных объектов. На данный момент вода полностью ушла из поселка. На восстановительные работы в селе планируется выделить более 66 млн рублей.

Правительством республики рассматривается также вопрос переноса села Березовка на более возвышенную местность. "На данный момент идет финансовая оценка переноса села, в течение 2018-2019 годов этот вопрос будет решен", - сказал Зайцев.