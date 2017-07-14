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В Томской области запустили электронный колодец

В стране
14 июля, 9:43 UTC+3 ТАСС

Электронная станция должна очищать воду от примесей и вредных веществ, в этом году установки должны появиться в 69 населенных пунктах

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ТАСС, 14 июля. Разработанная томскими учеными электронная станция водоподготовки, призванная очищать воду от примесей и вредных веществ, заработала в пятницу в селе Каргала Томской области. Она стала первой в рамках программы "Чистая вода", нацеленной на обеспечение населения питьевой водой, сообщил журналистам врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

"Сегодня мы даем старт масштабной программе и запускаем первую станцию водоочистки. <…> Это электронный колодец: нажал кнопку и получил воду. Установки работают (при температуре) до минус 50 градусов, и прошу жителей бережнее относиться к ним", - сказал Жвачкин, отметив, что проблема очистки воды стоит практически в каждом населенном пункте региона, а серьезные программы по модернизации коммунальных очистных сооружений реализуются медленно и стоят десятки миллиардов рублей.

Локальные станции водоочистки будут устанавливаться параллельно с улучшением водопроводной инфраструктуры, пояснил Жвачкин. Они обходятся гораздо дешевле, и в этом году томские власти планируют установить 70 таких установок в 69 населенных пунктах, обеспечив водой 50 тыс. человек.

Станция водоочистки разработана специалистами Томского политехнического университета (ТПУ). Ректор ТПУ Петр Чубик пояснил журналистам, что она полностью автоматизирована. Вода в станции проходит сначала механическую очистку от песка, потом озонируется, очищается угольными фильтрами и, наконец, обеззараживается ультрафиолетом.

По данным пресс-службы администрации региона, в Томской области сегодня доступа к чистой воде не имеют 192 тыс. человек в 496 населенных пунктов. Село Каргала, где проживают около 700 человек, - один из них.

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