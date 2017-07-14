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На фестивале в Великом Новгороде прозвучат древние гусли и свистулька XVII века

В стране
14 июля, 18:37 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, июля. /ТАСС

Гусли XI века и 400-летняя свистульку обнаружили в ходе раскопок

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© Павел Колосницын/Старорусская археологическая экспедиция НовГУ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Гусли XI века и 400-летняя свистулька, найденные на археологических раскопках, прозвучат на фестивале музыкальных древностей "Словиша", который впервые пройдет в Великом Новгороде 19-20 августа. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель комитета по культуре администрации города Константин Хиврич.

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"Фестиваль "Словиша" получил свое название от резной надписи на лирообразных гуслях XI века, найденных археологами на раскопках в Великом Новгороде. Гусли отреставрировали, они снова звучат, как тысячу лет назад", - сказал он.

В празднике средневековой музыки примут участие специалисты по народной инструментальной культуре из регионов России, Литвы, Австрии и Германии. Исполнительское мастерство покажут гусляры и песенники, уникальные коллективы и этномузыканты, добавил он. Среди них - музыкант Сергей Старостин. В рамках фестиваля также пройдет круглый стол по музыкальной археологии и мастер-классы.

Партнерами фестиваля выступают Государственный центр русского фольклора Минкультуры РФ и областной туристический офис "Русь Новгородская".

Свистулька XVII века

Специалист по музыкальной археологии Антон Каменский выступит на фестивале с уникальной игрушкой-свистулькой XVII века в виде тюленя или нерпы, обнаруженной в этом году на раскопках в Старой Руссе.

"После небольшой реконструкции свистулька, как и 400 лет назад, выдает чистые ноты "ре", "фа", "соль" и "ля диез", - пояснил он ТАСС, отметив, что звук инструмента напоминает птичью трель и близок к флейте или итальянской окарине.

Каменский занимается реставрацией музыкальных археологических находок в Центре музыкальных древностей имени Владимира Поветкина, который создал коллекцию из десятков экспонатов, найденных на раскопках в древних новгородских городах.

Как рассказала ТАСС начальник Старорусской археологической экспедиции Новгородского госуниверситета Елена Торопова, фрагменты древних музыкальных инструментов при раскопках встречаются не так часто, и каждая находка становится сенсацией.

"Помимо свистулек, встречаются свирели, детали гуслей, гудки. Уникальную находку европейского масштаба мы сделали в прошлом году, отыскав фрагмент волынки XIV века", - уточнила она.

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