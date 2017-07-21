"Скаски" Атласова, или Как казак ходил за данью, а вернулся с Камчаткой

Именно казак Владимир Атласов 23 июля 1697 года установил крест в центре полуострова, и от этой даты отсчитывается история Камчатки как части России. О том, что известно историкам о событиях более чем трехвековой давности, ТАСС рассказала камчатский краевед Ирина Витер.

Поход из Анадырского острога

Достоверных сведений о Владимире Атласове даже у историков немного. Документально установлено, что он родился в 1661 году в Северо-Двинском крае, в городе Великий Устюг. В 1695 году, дослужившись до пятидесятника, был назначен приказчиком Анадырского острога на Чукотском полуострове. Тогда же был наделен обязанностью сбора ясака — дани. Получив в 1696 году сведения о неизведанных землях, на следующий год он организовал поход.

Развернуть Русский землепроходец Владимир Атласов © Wikimedia Commons Русский землепроходец Владимир Атласов © Wikimedia Commons

"Раньше вообще, когда говорили — Камчатка, имели в виду весь северо-восток, не разделяя Камчатку и Чукотку, — рассказывает Ирина Витер. — Владимир Атласов вышел в свой поход из Анадырского острога. С ним 60 человек казаков и 60 юкагиров (коренное население северо-востока, первые коренные жители, которые стали контактировать с русскими. — Прим. ТАСС). Кроме открытия новых "землиц", Атласов должен был привезти ясак, получаемый хвостами соболя, которые и "привели" россиян на Тихий океан. Именно за хвостом соболя сюда и шли", — говорит историк.

Ясак брали не сколько хотелось, а строго по отчету. Все, что сдавали "покоренные" коренные жители, заносилось в специальные книги учета. Атласов сотоварищи вначале дошли до реки Тигиль и там разделились: одна группа пошла на запад, другая — на восток. Так они и выяснили, что у Камчатки два побережья.

"Они не знали, что такое Камчатка. Знали только о том, что она есть. Но что это такое — остров или полуостров, протяженность территории — все это было неизвестно", — говорит Витер.

Воссоединиться группу Атласова заставило восстание юкагиров, во время которого погибло несколько казаков. Через несколько месяцев после этого события группа Атласова достигла южной оконечности Камчатки, преодолев около 1 100 км на оленях, собачьих упряжках, а также по рекам. Достигнув края камчатской земли, землепроходец решает вернуться в Анадырский острог и выехать в Москву, а затем в Петербург. Сплавившись по реке Большой, а затем реке Камчатке, он в истоке реки Кануч ставит крест, который означает покорение Камчатки и присоединение ее к Российскому государству.

Пустобородые коряки и мохнатые курильцы

По возвращении в Москву Владимир Атласов записывает скаски, состоящие из двух книг. Как пишет в своем рассказе "Вдохновенные бродяги" Николай Лесков, "скасками" назывались в России сообщения, которые "бывалые" люди, по возвращении из своих удалых прогулок, подавали своим правителям. В них описывались пережитые опасности и лишения, а также доблесть героя и его достижения. Одна из скасок Атласова посвящена сбору ясака и содержит некоторые подробности освоения новой территории, а во второй подробно рассказывается об увиденных местах, населении, живущем на Камчатке.

"Вторая скаска — первое географическое описание нашего полуострова. В ней Атласов дает этнографическое описание, что живут "пустобородые" коряки, затем с ними соседствуют камчадалы, а на юге "мохнатые курильцы", — рассказывает Ирина Витер.

С точки зрения краеведения именно эта книга представляет наибольший интерес. Владимир Атласов дает в ней четкие краткие антропологические данные. Он описывает народы, проживающие на Камчатке, составляет первую географию земли, указывая на реки, в которых водится рыба, похожая на семгу, но крупнее. Дает первое описание вулканов, указывая, что в долине реки Камчатки есть огнедышащие горы, некоторые из которых подобны стогам сена, а другие похожи на скирды хлеба.

Некоторые из описаний Атласова сейчас смело можно использовать в качестве загадок. Вот, например: "Есть трава, иноземцы называют ее готаткой. Растет в колено, прутиком. Иноземцы тою траву рвут и кожуру очищают". Это всем известный кипрей или иван-чай. Или вот: "Деревья растут кедры — малые, величиной против можжевельника, и орехи на них есть". Так Атласов описал кедровый стланик.

Открытия Атласова

Освоение новых земель сопровождалось значительными жертвами с обеих сторон: и землепроходцев-казаков, и местного населения. В Анадырь из 120 человек отряда Владимира Атласова вернулось всего 15. Однако именно Владимир Атласов первым описал остров Курильской гряды, который сейчас носит его имя — остров Атласова, он же остров-вулкан Алаид.

"Это, по существу, одно из великих открытий. Это первое визуальное описание Курильских островов", — говорит Ирина Витер.

Именно это описание дало толчок к дальнейшему открытию новых земель — Курильского и Алеутского архипелагов, в состав которого входят российские Командорские острова. Именно благодаря Атласову в России узнали и о существовании Японии. Правда, изначально сам Атласов полагал, что иноземец, встреченный им на западном побережье Камчатки, родом из Индии — Узакинского царства. Ясность появилась лишь тогда, когда встреченный им путешественник по имени Татэкаву Денбей был доставлен Петру I в Петербург.

"Как потом стало известно, Денбей из Осаки. Он вез рис, и его течением вынесло на берег Камчатки. Так как он не знал русского языка, сказал, что он из Узакинского царства, и это название приняли за Индию. Атласов привез этого Денбея в Петербург, и, можно сказать, именно с Денбея в России начинается переводческая школа с японского языка. Было приказано его обучить русскому, чтобы он потом обучал японскому", — рассказала собеседница ТАСС.

Тюрьма и смерть "камчатского Ермака"

Камчатский Ермак — такое прозвище Атласову дал Александр Сергеевич Пушкин. Он плотно изучал сведения о походе Атласова на Камчатку, описанные впоследствии Степаном Крашенинниковым и Георгом Стеллером. Некоторые исследователи полагают, что Владимир Атласов мог стать героем одного из будущих произведений поэта. Ведь в судьбе землепроходца есть все — и слава, и тюрьма, и скоропостижная гибель. В 1701 году он ограбил судно с китайскими тканями, добычу поделил с товарищами, за что был посажен в тюрьму в Якутске, где просидел пять лет, а потом отправлен на Камчатку: там вспыхнуло очередное восстание коряков и камчадалов. Атласов был жесток и с восставшими, и с подчиненными, и убили его в 1711 году на 50-м году жизни казаки, полагая, что у него есть много пушнины, которую он присвоил.

Несмотря на многие известные факты, время присоединения Камчатки Атласовым краеведы и историки считают по-прежнему малоизученным.

"Открытия делаются на документах, а документы XVII века написаны скорописью и читаются очень сложно. Тем более, у нас здесь нет архивов", — говорит эксперт.

На полуострове не осталось документов, которые были написаны во время и после присоединения полуострова к Российскому государству. В начале Великой Отечественной войны они были вывезены в Томск, а затем перемещены во Владивосток, где хранятся до сих пор. Кроме того, сведения об освоении Камчатки содержатся в архивах в Москве и Санкт-Петербурге.

"Камчатка до сих пор не знает, откуда появилось ее название. Теорий много: и лингвистические, и исторические, и фольклорные. Но в своих скасках Атласов называет камчадалов камчадалами. То есть название народности такое уже было. Есть предположение, что до Атласова здесь был такой землепроходец Иван Камчатой, который ходил по Камчатке, и поэтому полуостров получил его имя", — говорит Ирина Витер.

Но Камчатой не оставил описаний своего похода, и доподлинно происхождение слова Камчатка остается тайной по сей день.

Елена Верещака