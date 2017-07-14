Курортный сбор позволит Крыму собрать до 16 млрд рублей до 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Эксперимент по введению курортного сбора позволит муниципальным образованиям Крыма собрать не менее 16 млрд рублей доходов за пять лет с начала его действия в 2018 году. Деньги планируется потратить на создание парковок, ремонт дорог, развитие пляжной инфраструктуры. Кроме того, опрошенные ТАСС представители крымского руководства считают, что введение сбора не повлечет за собой отток туристов с полуострова.

Госдума в пятницу приняла во втором чтении закон о введении курортного сбора. Он предусматривает взимание в пилотном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Предполагается, что власти регионов будут самостоятельно устанавливать размер сбора, однако, по мнению законодателей, в первый год эксперимента он не должен превышать 50 руб. с человека в сутки.

"По предварительным расчетам, на период эксперимента, крымские муниципалитеты смогут получить около 16 млрд рублей. Перспективы очень большие по реализации этого эксперимента. Есть надежда на то, что появится финансовый механизм на развитие инфраструктуры муниципалитетов. Это то, на что никогда не хватает денег", - рассказал ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

По словам спикера крымского парламента, о курортном сборе "много лет мечтали местные органы власти". "Каждый муниципалитет сможет на его основе разрабатывать программы социально-экономического развития своего региона и уже учитывать этот очень важный источник доходов", - пояснил он.

Константинов добавил, что суммы, которые будут поступать в бюджеты муниципалитетов, позволят заняться организацией парковок, ремонтом дорог, развитием пляжной инфраструктуры. "Это большой финансовый ресурс, и за такие деньги можно многое изменить в лучшую сторону", - отметил председатель Госсовета Крыма.

Турпоток не снизится

Представляющий республику в Госдуме депутат Андрей Козенко выразил мнение, что введение курортного сбора не повлияет на снижение туристического потока. По его словам, Госдума принимает "рамочный закон", а на местах региональные органы власти утверждают свои законы, определяют ставки сбора.

"Необходимо учитывать, что местные органы власти будут сами принимать решения, использовать курортный сбор с нулевой ставкой или же вводить минимальные ставки в 50 рублей в сутки. И на снижение турпотока это не отразится", - отметил Козенко.

Он пояснил, что при взвешенном и сбалансированном взимании сбора, у курортных районов Крыма будет возможность улучшить состояние инфраструктуры. "Туристы, которые будут вновь приезжать сюда, увидят, как использует их средства местный бюджет. То есть, если парк, пляж, дороги, уборка мусора, будет выглядеть уже по-другому, то это и будет реальным результатом этого эксперимента", - отметил парламентарий.

Козенко добавил, что 19 июля 2017 года (на эту дату Госдума назначила очередное рассмотрение законопроекта - прим. ТАСС), закон о курортном сборе будет принят в окончательном, третьем чтении.

Успеть до осени

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк рассказал, что в региональном парламенте уже разрабатывают проекты нормативных документов для реализации закона о курортном сборе. "Крым уже сейчас готовит проекты региональных актов, поскольку мы сами просили ускорить принятие федерального закона", - отметил он.

Черняк добавил, что крымские парламентарии рассчитывают успеть принять до осени 2017 года дополнительные законодательные акты к закону о курортном сборе в случае его принятия.

"Мы должны будем успеть, на региональном уровне, принять до осени этого года, дополнительные законодательные акты. А исполнительная власть - разработать механизмы их реализации. На все это отводится полгода, потому что с 1 мая 2018 года этот механизм должен работать", - пояснил Черняк.

По мнению парламентария, величина курортного сбора в первый год проведения эксперимента должна составлять 25-35 руб. в сутки. "Предполагается введение сбора от 0 до 50 руб. в первый год действия эксперимента на усмотрение региональных властей. В последующих годах - от 0 до 100 руб. Я склоняюсь к тому, что в первый год он должен составлять 25-35 руб., чтобы отработать сам механизм", - заключил он.

О курортном сборе

Согласно законопроекту, курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы между муниципалитетами будут распределять все средства.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 руб. в сутки, далее - 100 руб. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. Доходы от туристического налога не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности субъектов для назначения дотаций на ее выравнивание.

В законопроекте прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. От уплаты сбора предполагается освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн и малоимущие семьи, а также сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов.