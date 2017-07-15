Якутия представит на ВЭФ павильоны в виде традиционных жилищ

ЯКУТСК, 15 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Павильоны экспозиции Якутии на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке будут выполнены в форме национального летнего жилища якутов - урасы, сообщил ТАСС руководитель департамента по внешним связям республики Владимир Васильев.

"Территория экспозиции Якутии будет декорирована в стиле якутской зимы и холода, главная ураса будет выполнена в виде семиметрового Чыысхана - Хранителя холода, внутри которой будет переговорная зона с интерактивным столом, где будет презентация инвестпроектов Якутии, фотозона, туристическая стойка", - уточнил он.

На территории экспозиции все желающие могут попробовать свои силы и возможности на спортивной площадке по национальным видам спорта. "Под руководством тренеров любители мас-рестлинга могут посоревноваться между собой в перетягивании палки или якутской вертушке. Ведутся переговоры, чтобы в рамках III ВЭФ провести международный турнир по национальному виду спорта мас-рестлингу на "Кубок стран Азиатско-Тихоокеанского региона" на призы компании "Колмар", - сказал Васильев.

Помимо этого, в павильоне будут расположены торговая зона с ювелирными витринами, детский аттракцион-горки "Верхом на мамонтах", арт-объект "Белая медведица с медвежонком", фотовыставка, посвященная 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, зона отдыха в виде большого снежного сугроба.

В рамках культурной программы будут проведены мастер-классы по игре на хомусе (якутский варган) и выступления этногрупп Якутии, концерт Государственного оркестра республики. "Мы хотим, чтобы в нашем павильоне все отдыхающие могли найти занятие по душе: купить ювелирные изделия, полежать в "сугробе", покататься на мамонтах, сфотографироваться с белым медвежонком, попробовать национальные блюда и напитки Якутии, устроить спортивные состязания, купить туристические путевки или оформить дальневосточный гектар", - сказал Владимир Васильев.