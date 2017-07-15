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Стратегия развития Севастополя может быть утверждена на следующей неделе

В стране
15 июля, 11:57 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, июля. /ТАСС

По словам врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, это даст возможность внести изменения во все касающиеся города государственные программы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников надеется, что стратегия социально-экономического развития Севастополя будет утверждена уже на следующей неделе, что даст возможность внести изменения во все касающиеся города государственные программы.

"На следующей неделе, мы надеемся, Законодательное собрание утвердит стратегию развития города до 2030 года, и уже до осени мы внесем изменения во все государственные программы - у нас их 20, которые определят все объекты, которые мы построим в ближайшие пять лет", - сказал Овсянников журналистам в субботу после подачи в городской избирком документов на регистрацию в качестве кандидата на выборах губернатора Севастополя, которые состоятся 10 сентября.

Он добавил, что его предвыборная компания будет строиться на работе правительства Севастополя и всего, что можно показать, как результат этой работы. "Стратегия - это то, каким мы хотим видеть наш город в ближайшей перспективе, каким красивым он должен стать, как должен быть наведен порядок в градостроительной сфере, в земельных отношениях, как должны быть решены острые социальные вопросы. Мы, действительно, несколько увеличили темп работы, но я считаю - недостаточно, поэтому в ближайшие два месяца продолжим активно решать проблемы, волнующие горожан", - сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что стратегию развития Севастополя планируется принять до конца текущего года. На официальном сайте Заксобрания Севастополя сообщается, что 18 июля состоится пленарное заседание, в повестку дня которого внесено рассмотрение проекта стратегии.

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