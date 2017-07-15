МЧС использует разработки полярников для обеспечения безопасности в Арктике

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ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. МЧС России будет внедрять новейшие технологии спасения, в том числе разработки полярников, для обеспечения безопасности в Арктике. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, глава МЧС России Владимир Пучков.
"В арктической зоне внедряются новые передовые технологии реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары. Это касается быстрой и оперативной доставки спасательных подразделений, авиационной эвакуации пострадавших и выполнения всего комплекса по оказанию помощи всем, кто попал в беду", - сказал Пучков.
Он подчеркнул, что МЧС готовит новые технологии как для обучения специалистов в Арктике, так и для обеспечения безопасности. "Мы будем использовать наработки наших полярников, ученых", - сказал Пучков.
Он уточнил, что в Арктике внедряются как авиационные технологии, включая беспилотники, так и новейшая техника и экипировка.
В Вытегре Пучков открыл VI форум МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность", на котором обсуждаются новые авиационные технологии спасения в Арктике.
"Испытания всех новейших разработок осуществляется в Арктическом спасательном научно-учебном центре в Вытегре", - сказал Пучков. По его словам, для развития Арктики важными вопросами остаются обеспечение безопасности технологических процессов, защита персонала и сохранение уникальной природы.
В форуме также принимают участие заместитель председателя Совета Федерации, заслуженный спасатель РФ, Герой России Юрий Воробьев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.
Сотни участников форума и жителей Вытегры познакомились с современными образцами авиационной техники, которая используется для обеспечения безопасности населения в условиях севера. Вертолеты МЧС продемонстрировали новые возможности в спасении людей.