МЧС использует разработки полярников для обеспечения безопасности в Арктике

ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. МЧС России будет внедрять новейшие технологии спасения, в том числе разработки полярников, для обеспечения безопасности в Арктике. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, глава МЧС России Владимир Пучков.

"В арктической зоне внедряются новые передовые технологии реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары. Это касается быстрой и оперативной доставки спасательных подразделений, авиационной эвакуации пострадавших и выполнения всего комплекса по оказанию помощи всем, кто попал в беду", - сказал Пучков.

Он подчеркнул, что МЧС готовит новые технологии как для обучения специалистов в Арктике, так и для обеспечения безопасности. "Мы будем использовать наработки наших полярников, ученых", - сказал Пучков.

Он уточнил, что в Арктике внедряются как авиационные технологии, включая беспилотники, так и новейшая техника и экипировка.

Форум в Вытегре

В Вытегре Пучков открыл VI форум МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность", на котором обсуждаются новые авиационные технологии спасения в Арктике.

"Испытания всех новейших разработок осуществляется в Арктическом спасательном научно-учебном центре в Вытегре", - сказал Пучков. По его словам, для развития Арктики важными вопросами остаются обеспечение безопасности технологических процессов, защита персонала и сохранение уникальной природы.

В форуме также принимают участие заместитель председателя Совета Федерации, заслуженный спасатель РФ, Герой России Юрий Воробьев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

Сотни участников форума и жителей Вытегры познакомились с современными образцами авиационной техники, которая используется для обеспечения безопасности населения в условиях севера. Вертолеты МЧС продемонстрировали новые возможности в спасении людей.