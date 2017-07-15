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Кадетская школа МЧС будет создана в Вологодской области

В стране
15 июля, 13:41 UTC+3 ВЫТЕГРА область/ 15, июля. /ТАСС

В данный момент обсуждается вопрос строительства учебного корпуса и общежития

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ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. Кадетская школа МЧС будет открыта в Вытегре в Вологодской области, ее выпускники будут служить в том числе в Арктическом центре МЧС. Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников на VI форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".

"В Вытегре на базе образовательного центра "Корабелы Прионежья" будет создана кадетская школа МЧС", - сказал он.

Сейчас обсуждается вопрос строительства учебного корпуса и общежития. "Кадеты из школы перейдут на службу в МЧС, в Арктический спасательный научно-учебный центре МЧС в Вытегре, будут обеспечивать безопасность в Арктике", - отметил Кувшинников.

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров заметил, что и МЧС, и Вологодская область всегда могут рассчитывать на помощь полярников. "Мы с вами. И мы рады, что у нас будет смена", - сказал он.

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