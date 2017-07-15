Кадетская школа МЧС будет создана в Вологодской области

За нарушение правил поведения на Суперкубке России составлены протоколы на 13 болельщиковСпорт 15 июля, 13:47
Тренер: синхронисты Мальцев и Каланча будут бороться на ЧМ только за золотоСпорт 15 июля, 13:46
Бутенко отметил профессиональную работу арбитра Безбородова на матче Суперкубка РоссииСпорт 15 июля, 13:20
Чемпион Единой лиги ВТБ с сезона-2017/18 будет определяться в формате "Финала четырех"Спорт 15 июля, 13:14
Эксперт: футболист "Спартака" Адриано заслуживал красной карточки в матче за СуперкубокСпорт 15 июля, 13:12
Захаров и Кузнецов вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплинаСпорт 15 июля, 13:08
Мещеряков: фанатам надо менять поведение, чтобы в российском футболе росла посещаемостьСпорт 15 июля, 13:06
Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото на ЧМ-2017 в БудапештеСпорт 15 июля, 13:02
Борзаковский: ходоки РФ на юношеском ЧМ доказали, что отечественная легкая атлетика живаСпорт 15 июля, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. Кадетская школа МЧС будет открыта в Вытегре в Вологодской области, ее выпускники будут служить в том числе в Арктическом центре МЧС. Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников на VI форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".
"В Вытегре на базе образовательного центра "Корабелы Прионежья" будет создана кадетская школа МЧС", - сказал он.
Сейчас обсуждается вопрос строительства учебного корпуса и общежития. "Кадеты из школы перейдут на службу в МЧС, в Арктический спасательный научно-учебный центре МЧС в Вытегре, будут обеспечивать безопасность в Арктике", - отметил Кувшинников.
Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров заметил, что и МЧС, и Вологодская область всегда могут рассчитывать на помощь полярников. "Мы с вами. И мы рады, что у нас будет смена", - сказал он.