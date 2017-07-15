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Фестиваль экстремального спорта в Севастополе стартовал выступлением вейкбордистов

В стране
15 июля, 14:08 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 15, июля. /ТАСС

В течение дня перед жителями и гостями города выступят флайбордисты и спортсмены на водных мотоциклах

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest начался в субботу в Севастополе с показательных выступлений вейкбордистов. Кроме того, в течение дня перед жителями и гостями города выступят флайбордисты и спортсмены на водных мотоциклах, передает корреспондент ТАСС.

"У нас сегодня представлены лучшие из лучших, сливки спортивного российского и зарубежного общества", - объявил, открывая фестиваль, его главный организатор, радиоведущий и вейкбордист Юрий Пашков.

По его словам, пришлось отменить соревновательную часть фестиваля из-за сильного ветра, все состязания пройдут в воскресенье. Но в субботу фестиваль полноценно работает на трех площадках: водной, где свои трюки показывают вейкбордисты, флайбордисты и спортсмены на гидроциклах; на суше выступают скейтбордисты; третья площадка - концертная, здесь в субботу выступит рэпер Guf и группа "Кирпичи", а завтра - группы "Ундервуд" и Gayana.

В соревнованиях примут участие Дениэл Руттен, чемпион Нидерландов по вейкбордингу, а также российские вейкбордисты - чемпион Европы и России 2017 года Никита Терсков, неоднократные призеры чемпионатов России Николай Волохов, Илья Ситников и другие.

Организаторы ожидают, что фестиваль, который в Севастополе проводится впервые, соберет порядка 10 тыс. зрителей. Устроители отмечают, что мероприятий подобного масштаба в сфере экстремального спорта на юге России еще не было. Главной целью X Fest является популяризация спорта и здорового образа жизни. Местом его проведения выбран центр города - Артиллерйская бухта, набережная Корнилова и площадь Нахимова.

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