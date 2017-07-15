Бедрицкий: природные угрозы в Арктике нарастают

ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий констатирует рост природных угроз в Арктике.

"Угрозы со стороны природной среды, к сожалению, в Арктике нарастают. Все уже убедились, какие резкие смены погоды происходят", - сказал он журналистам.

По словам Бедрицкого, "есть основания полагать, что средняя температура на Земле растет, климат теплеет, особенно в Арктике".

Он пояснил, что уменьшается площадь льдов в Арктике, возникают новые опасные погодные явления, которые могут быть опасными в том числе для авиации. "Чтобы снизить эти риски, надо обладать не только традиционной авиацией, но и беспилотной авиацией, экранопланами. Они могут действовать в разных погодных условиях", - сказал Бедрицкий, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность".

Он отвел МЧС России роль лидера в области внедрения новых разработок для обеспечения безопасности в Арктике. "МЧС - это министерство, которое ведет за собой всех остальных. Эта роль лидера - сложная, но МЧС успешно решает эти задачи", - сказал Бедрицкий. Он отметил, что у МЧС есть все необходимые технологии, а само министерство является ведущей спасательной службой мира.

По словам Бедрицкого, погодные аномалии, которые происходят летом 2017 года, могут повторяться чаще.

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год - это пример таких ситуаций, которые могут повторятся все чаще", - сказал он.

Бедрицкий пояснил, что из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в атлантическом и европейском секторах, - сказал Бедрицкий. По его словам, это приводит к резкому изменению погоды.

Бедрицкий считает, что важно учитывать климатический фактор при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности. "Это необходимые условия, чтобы обеспечить снижение рисков для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций", - отметил он.

Другой важной задачей Бедрицкий назвал изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияния на атомосферные циклоны.