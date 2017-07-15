МЧС: Арктика становится все более популярной у туристов

Тренер: легкоатлет Федоров получил травму и практически лишился шансов отобраться на ЧМСпорт 15 июля, 15:06
Иван Ухов стал обладателем Кубка России в прыжках в высотуСпорт 15 июля, 14:50
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материаловЭкономика и бизнес 15 июля, 14:43
РФБ поддержала переход Единой лиги ВТБ на формат "Финала четырех"Спорт 15 июля, 14:37
Легкоатлет Чалый не смог выполнить норматив ЧМ в беге на 400 м с барьерамиСпорт 15 июля, 14:26
Петербург является основным кандидатом на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2018 годаСпорт 15 июля, 14:09
Призовой фонд Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 составит 137 млн рублейСпорт 15 июля, 14:04
Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕСМеждународная панорама 15 июля, 14:03
"Финал четырех" Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 пройдет 8-10 июняСпорт 15 июля, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. МЧС фиксирует рост числа туристов в Арктике. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.
"В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах", - сказал Лутошкин, выступая в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктике.
По его словам, северные территории посещают не только российские, но и зарубежные путешественники. "За последние пять лет арктическую зону покорили более 1,8 тыс. туристических групп, свыше 15 тыс. человек, в том числе туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других стран", - уточнил Лутошкин.
Он подчеркнул, что для развития туристической отрасли необходимо повышать уровень обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья. "МЧС России уже реализует комплекс мер по обеспечению безопасности в Арктическом регионе, в том числе туристов", - заключил представитель МЧС.