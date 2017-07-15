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МЧС: Арктика становится все более популярной у туристов

В стране
15 июля, 15:00 UTC+3 ВЫТЕГРА область/ 15, июля. /ТАСС

По словам директора департамента гражданской защиты МЧС Андрея Лутошкина, северные территории посещают не только российские, но и зарубежные путешественники

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ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. МЧС фиксирует рост числа туристов в Арктике. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

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"В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах", - сказал Лутошкин, выступая в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктике.

По его словам, северные территории посещают не только российские, но и зарубежные путешественники. "За последние пять лет арктическую зону покорили более 1,8 тыс. туристических групп, свыше 15 тыс. человек, в том числе туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других стран", - уточнил Лутошкин.

Он подчеркнул, что для развития туристической отрасли необходимо повышать уровень обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья. "МЧС России уже реализует комплекс мер по обеспечению безопасности в Арктическом регионе, в том числе туристов", - заключил представитель МЧС.

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