МЧС: Арктика становится все более популярной у туристов

ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. МЧС фиксирует рост числа туристов в Арктике. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

"В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах", - сказал Лутошкин, выступая в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктике.

По его словам, северные территории посещают не только российские, но и зарубежные путешественники. "За последние пять лет арктическую зону покорили более 1,8 тыс. туристических групп, свыше 15 тыс. человек, в том числе туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других стран", - уточнил Лутошкин.

Он подчеркнул, что для развития туристической отрасли необходимо повышать уровень обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья. "МЧС России уже реализует комплекс мер по обеспечению безопасности в Арктическом регионе, в том числе туристов", - заключил представитель МЧС.