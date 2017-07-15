В Арктике до 2019 года будет создано два центра приема космической информации

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ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 15 июля. /ТАСС/. МЧС России совместно с Роскосмосом до конца 2019 года создаст в Арктике два центра приема космической информации. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.
"В рамках федеральной космической программы на 2016-2025 годы совместно с Роскосмосом ведется работа по созданию совместных центров приема и обработки космической информации на базе подразделений МЧС России. Такой центр уже эффективно работает в Мурманске, в 2017-2018 годах планируется создание аналогичных центров в Дудинке Красноярского края и Анадыре на Чукотке", - сказал он, выступая в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.
По его словам, работа таких комплексов в значительной степени ускорит переход к созданию Арктической межведомственной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
"Применение систем космического мониторинга и связи значительно повышает оперативность принятия решений и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в Арктическом регионе", - отметил Лутошкин.
По словам Лутошкина, МЧС удалось добиться сокращения количества чрезвычайных ситуаций в Арктике на 20% за последние годы.
"За последние годы на территории арктической зоны благодаря оперативному реагированию и проведению успешных поисково-спасательных операций произошло снижение количества чрезвычайных ситуаций более чем на 20%. Сокращено количество пожаров на 15%, происшествий на водных объектах - более чем на 31%", - сказал он.
Лутошкин пояснил, что это важные показатели эффективной работы Арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России.
В Арктике уже функционируют шесть спасательных центров (в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске, Дудинке и Вытегре), четыре региональных поисково-спасательных отряда, 196 пожарно-спасательных подразделений различных ведомств общей численностью около 10 тысяч человек, а также два морских спасательно-координационных центра в Мурманске и Диксоне.
Численность группировки сил и средств по прикрытию региона превышает 18 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники, отметил Лутошкин.