Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти намерены в три раза сократить число людей, уезжающих с Дальнего Востока в другие регионы страны, к 2018 году, сообщил ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. По данным Росстата, в 2014 году регион покинуло более 265 тыс. человек, что сопоставимо с населением Калмыкии.

О том, как и за счет чего планируется увеличивать численность населения и стимулировать повышение рождаемости в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и какие меры могут снизить миграцию с Дальнего Востока - в материале ТАСС.

Улучшение демографической ситуации является одной из целей концепции демографической политики макрорегиона, принятой недавно правительством РФ, в рамках которой предложены конкретные меры по сокращению оттока населения, привлечению жителей, повышению рождаемости, а также увеличению эффективности программы "дальневосточный гектар".

"К 2018 году миграционный отток планируется сократить в три раза по сравнению с 2014 годом, в том числе за счет создания новых рабочих мест, и выйти на положительный миграционный прирост населения к 2021 году", - рассказал замминистра Качаев.

Демографические проблемы региона

По данным Минвостокразвития, за десять лет, с 1991 по 2000 годы, численность населения ДФО сократилась на 1,2 млн человек. К 1991 году на Дальнем Востоке жили 8,06 млн человек, что является историческим максимумом. Сейчас в макрорегионе проживают около 6,2 млн человек.

"Значительное сокращение произошло в основном за счет миграции в центральные и западные регионы страны. Прежде всего, это связано со снижением экономической активности на Дальнем Востоке: с 1990-х годов здесь закрывались предприятия. В последние годы благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам темпы миграционного оттока сократились в разы", - пояснил Качаев.

Замминистра добавил, что в регионе "относительно низкое качество жизни, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры и уровня организации труда". В ДФО есть проблемы с работой, жильем и качественным образованием. Все это провоцирует миграцию с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Отток населения особенно заметен в некоторых регионах. По данным Росстата, из Приморского края в 2016 году уехало более 80 тыс. человек. Численность населения падает в семи из девяти регионов ДФО. Положительная динамика заметна только в Якутии и на Сахалине.

Борьба с оттоком населения

Качаев отметил, что создание новых рабочих мест поможет не только остановить отток, но и привлечь людей на Дальний Восток. По его словам, к 2025 году планируется привлечь на предприятия ДФО до 300 тыс. новых сотрудников. Часть из них сможет переехать в округ по программе Минтруда по стимулированию трудовой мобильности. Программа предлагает специалистам финансовую поддержку при переезде в определенные регионы страны, в том числе и на Дальний Восток.

Проекты, которые помогут привлечь людей из других регионов, реализуются уже сейчас. Например, развитие космодрома Восточный, наукограда Циолковский и других крупных предприятий позволит привлечь в Амурскую область до 100 тыс. новых жителей.

"Дополнительное создание рабочих мест для эксплуатации инвестиционных проектов обеспечит прирост населения. Параллельно с реализацией этих проектов идет строительство дополнительной социальной инфраструктуры, со временем произойдет укрепление функциональных связей между отдельными поселениями региона", - рассказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Улучшение условий жизни

Молодые люди уезжают с Дальнего Востока, так как не имеют возможности поступить в хорошие вузы, поэтому в концепции демографической политики особое внимание уделяется образованию. Как отметил Качаев, сейчас молодежь уезжает за качественным образованием в вузы средней полосы России, и уже не возвращается на Дальний Восток.

"Наша задача - создать такую систему образования, которая позволяла бы укоренять молодежь в регионе. Это открытие филиалов вузов из европейской части страны, это обмен студентами между вузами, а также открытие кафедр вузов из европейской части на Дальнем Востоке", - пояснил он.

Повышение рождаемости

Замминистра добавил, что регионы Дальнего Востока различаются по уровню рождаемости, смертности и миграции, поэтому для каждого из них нужны индивидуальные меры по улучшению демографической ситуации. Например, в Магаданской области и Приморском крае вопрос рождаемости стоит остро: ее уровень здесь ниже общероссийского. Для повышения этого показателя местные власти будут повышать доступность жилья, развивать инфраструктуру, вводить субсидии и льготы. В частности, молодым семьям предоставят специальные условия по ипотеке.

"Рассматриваются вопросы субсидирования первоначального взноса по ипотечным кредитам. И по мере рождения детей в семье, в зависимости от их количества, - (предполагается - прим. ТАСС) сокращение процентных ставок и погашение основной части долга. В случае рождения трех детей предлагается полностью погашать семье ипотечный кредит", - рассказал замминистра Качаев.

Помимо этого будет пересмотрена системы пособий и льгот. Например, в Хабаровском крае разрабатывается новый механизм субсидирования жилья для многодетных семей - на сегодняшний день в регионе их 14 тыс. Предполагается, что размер господдержки из краевого бюджета может составить 10% от расчетной стоимости жилья. Семьи с детьми смогут получать 30%-ю компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, бесплатные лекарства для детей в возрасте до шести лет, ежемесячные денежные выплаты и бесплатные путевки в детские санатории и лагеря.

В Якутии уровень рождаемости один из самых высоких в стране, и главная задача - сохранить его. Для этого в республике будет проводиться проверка репродуктивного здоровья молодежи.

"Мы будем заниматься сохранением репродуктивного здоровья населения республики, в частности, (мы планируем - прим. ТАСС) обратить внимание на здоровье юношей и девушек, расширять медико-генетическую консультацию молодых семей для профилактики генетических заболеваний. Мы должны предотвратить рождение больных детей - новорожденные должны быть здоровые и крепкие", - рассказала замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.

"Дальневосточный гектар"

Важная часть программы по повышению миграционной привлекательности ДФО - закон о "дальневосточном гектаре". Согласно документу, каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. На полученном участке можно жить, заниматься хозяйственной деятельностью или вести бизнес.

По данным пресс-службы Минвостокразвития, с начала действия программы на получение "дальневосточного гектара" заявки подали более 95 тыс. граждан со всех регионов России, из них более 22 тыс. уже получили землю. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, до конца 2017 года будет принято около 150 тыс. заявлений на получение гектара, и оформлено не менее 50 тыс. участков.

Первые практические результаты использования льготного кредитования для получателей "дальневосточного гектара", в рамках которого Фонд развития Дальнего Востока совместно с "Почта Банком" предоставляют займы от 3 до 600 тыс. рублей по ставке 8,5-10,5% годовых на срок от 6 до 60 месяцев, будут представлены на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября.