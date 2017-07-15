Врио губернатора: фестиваль экстремального спорта в Севастополе может стать регулярным

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль экстремальных видов спорта X Fest, который впервые проходит в Севастополе с 15 по 16 июля, может стать регулярным. Об этом в субботу сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников во время посещения фестиваля.
"Если он (фестиваль - прим. ТАСС) пройдет качественно, и мы увидим, что это интересное событие, а у нас принято, если событие интересное - мы всегда его продолжаем… Я думаю, и здесь может также произойти", - сказал Овсянников.
На фестивале экстремальных видов спорта X Fest, который проходит при поддержке правительства Севастополя, состоятся соревнования и показательные выступления вейбордистов, флайбордистов, гидромотоциклистов, а также скейтбордистов. По оценкам организаторов, количество зрителей может составить порядка 10 тыс. человек.