Холдинг "Селигдар" на юге Якутии запустил новую золотоизвлекательную фабрику

Россиянка Бажина завоевала серебро ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплинаСпорт 15 июля, 18:06
Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме заработанных за карьеру призовыхСпорт 15 июля, 17:55
Минобрнауки: переход школ в ведение регионов повысит прозрачность финансированияОбщество 15 июля, 17:43
Гарбинье Мугуруса победила Винус Уильямс и впервые в карьере выиграла УимблдонСпорт 15 июля, 17:29
NYT: Трамп нанял еще одного адвоката для разбирательств по РоссииМеждународная панорама 15 июля, 17:07
"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в стартовом матче нового сезона РФПЛСпорт 15 июля, 16:58
Мутко: арбитр Безбородов ничем не испортил матч за Суперкубок, он давал боротьсяСпорт 15 июля, 16:56
ЮНЕСКО: конференция МИНЕПС в Казани прошла в великолепных условияхСпорт 15 июля, 16:36
Тимошинина: температура в прыжковом бассейне на ЧМ низкая, но это не влияет на результатСпорт 15 июля, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Холдинг "Селигдар" запустил в субботу золотоизвлекательную фабрику ГОКа "Рябиновый" в Алданском районе Якутии, на которой создано 400 новых рабочих мест. Об этом на торжественном открытии сообщил глава республики Егор Борисов.
"Сегодня мы запускаем новый объект - это полностью заслуга холдинга "Селигдар" и жителей Алданского района. Главной миссией компании является повышение качества жизни алданцев и всех жителей республики. Компания на новом объекте создала 400 новых рабочих мест", - сказал глава.
ООО "Рябиновое" холдинга "Селигдар" с 2016 года является участником регионального реестра инвестиционных проектов. В 2016 году добыча золота составила 776 кг, выручка компании превысила 2 млрд рублей. В планах у предприятия с 2018 года довести добычу золота до 2 т в год и трудоустроить 500 человек. Общий объем инвестиций в строительство ГОКа "Рябиновый" составляет 6,4 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. - кредитные средства.
Строительство золотоизвлекательной фабрики началось в 2015 году с годовым объемом переработки до 1 млн т руды и получением до 1,7-2 т золота ежегодно. "Мы ожидаем, что со временем проект будет влиять на формирование валового регионального продукта Якутии, обеспечивая динамику экономического роста. Отрадно, что дальнейшее развитие проекта предполагает переработку отходов золотодобывающего производства", - подчеркнул глава республики.