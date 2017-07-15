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Холдинг "Селигдар" на юге Якутии запустил новую золотоизвлекательную фабрику

В стране
15 июля, 18:16 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 15, июля. /ТАСС

В Алданском районе республики компания создала 400 новых рабочих мест

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ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Холдинг "Селигдар" запустил в субботу золотоизвлекательную фабрику ГОКа "Рябиновый" в Алданском районе Якутии, на которой создано 400 новых рабочих мест. Об этом на торжественном открытии сообщил глава республики Егор Борисов.

"Сегодня мы запускаем новый объект - это полностью заслуга холдинга "Селигдар" и жителей Алданского района. Главной миссией компании является повышение качества жизни алданцев и всех жителей республики. Компания на новом объекте создала 400 новых рабочих мест", - сказал глава.

ООО "Рябиновое" холдинга "Селигдар" с 2016 года является участником регионального реестра инвестиционных проектов. В 2016 году добыча золота составила 776 кг, выручка компании превысила 2 млрд рублей. В планах у предприятия с 2018 года довести добычу золота до 2 т в год и трудоустроить 500 человек. Общий объем инвестиций в строительство ГОКа "Рябиновый" составляет 6,4 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. - кредитные средства.

Строительство золотоизвлекательной фабрики началось в 2015 году с годовым объемом переработки до 1 млн т руды и получением до 1,7-2 т золота ежегодно. "Мы ожидаем, что со временем проект будет влиять на формирование валового регионального продукта Якутии, обеспечивая динамику экономического роста. Отрадно, что дальнейшее развитие проекта предполагает переработку отходов золотодобывающего производства", - подчеркнул глава республики.

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