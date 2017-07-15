В Норильске открыли самый северный в России православный храм

КРАСНОЯРСК, 15 июля. /ТАСС/. Самый северный в России православный храм открылся в субботу в Норильске, на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Сегодня в г. Норильске открыт православный храм-памятник в честь святого Равноапостольного князя Владимира, который считается небесным покровителем правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Освящение храма провел епископ Норильский и Туруханский Агафангел. В богослужении и церемонии открытия приняли участие начальник регионального МВД Александр Речицкий.

Перед освящением рядом со входом в храм была установлена гранитная памятная стела с именами восьми сотрудников органов внутренних дел, погибших дел при исполнении служебных обязанностей.

Строительство храма началось в сентябре 2015 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм возводился на добровольные пожертвования сотрудников полиции, ветеранов ОВД, жителей города.