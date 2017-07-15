В Якутии прошел международный конкурс машинистов

ЯКУТСК, 15 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Вячеслав Шилов из депо "Зима" Восточно-Сибирской дирекции тяги объявлен лучшим машинистом тепловоза по итогам I Международного конкурса машинистов тепловозов, который прошел в субботу в Якутии на железнодорожной станции "Нижний Бестях".

В нем приняли участие 22 машиниста из восьми регионов России и семи стран Прибалтики и СНГ. Их задача состояла в том, чтобы как можно ближе подъехать к установленной на расстоянии 50 м от тепловоза планке и при этом не использовать экстренное торможение. Скорость машины не должна превышать 15 км/ч. Соревнования проводились на двух тепловозах по очереди, через каждые два участника машина менялась.

"Засчитывается только результат, где расстояние от планки до тепловоза не будет превышать пяти метров", - уточнил главный судья конкурса Александр Шкребень.

Победитель, представлявший РЖД, почти вплотную приблизился к планке, на расстояние 31 см. Как пояснил ТАСС единственный представитель Якутии Руслан Черниговский, "из кабины машиниста планка не видна, и надо практически на ощупь останавливать тепловоз".

Местные жители подбадривали своего земляка, но от волнения Черниговский остановил тепловоз в семи метрах от планки и выбыл из числа претендентов на победу. Однако ему присудили приз зрительских симпатий.

Зачет - не зачет

Не обошлось и без спорных моментов. Полевой судья, который находился в кабине, применил экстренное торможение во время выполнения задания машинистом депо "Белогорск" Забайкальской дирекции тяги Романом Мовчаном, и тепловоз остановился в 51 см от планки.

По словам участника конкурса, до экстренного торможения, который применил судья, машинист уже начал сам планово тормозить машину. Представители других стран начали высказывать недовольство. "Если судья применил экстренное торможение, то это уже нарушение правил, и результат не должен быть засчитан", - выкрикивали они с перрона.

Посовещавшись, коллегия судей решила дать второй шанс машинисту. Отодвинули планку, дали другой тепловоз. По итогам пересдачи Роман Мовчан показал результат 168 см, что является вторым лучшим показателем конкурса.

Не уронить стаканы и не пролить воду

После окончания основного конкурса, главный судья объявил начало шоу-программы, задание которой заключалось в том, чтобы выполнить сцепку тепловозов, когда на автосцепке одной машины стоят друг на друге два граненных стакана, и верхний стакан до краев наполнен водой. С этим заданием из 10 конкурсантов лучше всех справился также Вячеслав Шилов.

"Все дело в мастерстве и опыте, надо чувствовать машину. Работа машиниста заключается именно в этом: уметь высчитать расстояние, должен быть хороший глазомер, выдержка, интуиция также играет немаловажные роль", - сказал ТАСС Шилов.

Представитель РЖД Алексей Кулагин отметил, что внутри компании ежегодно проводятся конкурсы машинистов. "Поэтому у наших машинистов уровень подготовки намного выше, задания на внутренних конкурсах бывают очень сложные", - подчеркнул он.

Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Победитель получает кубок и 500 тыс. рублей, второе место - 300 тыс. рублей, третье - 200 тыс. рублей.