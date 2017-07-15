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"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран

В стране
15 июля, 20:18 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Фестиваль прошел в этнотуристческом комплексе "Степной кочевник" в 50 км от Улан-Удэ

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УЛАН-УДЭ, 15 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Один из крупнейших за Уралом международных музыкальных фестивалей - бурятский "Голос кочевников" - собрал около 6,5 тыс. зрителей. В течение двух дней под открытым небом в этнотуристическом комплексе, в 50 км от Улан-Удэ, выступили 15 коллективов из шести стран, сообщили организаторы в субботу, завершающий день фестиваля.

"Голос кочевников" с каждым годом становится все масштабнее: как по составу участников, так и по количеству зрителей. Нынешний фестиваль однозначно грандиознее прошлогоднего - все увеличилось в разы, к нам едут уже не только соседи - из Забайкальского края и Иркутской области, но и иностранцы. Из Франции, Нидерландов звонят заранее, узнают и приезжают в Бурятию, специально совмещая поездку с посещением "Голоса...", - поделилась с ТАСС арт-директор мероприятия, директор Бурятской филармонии Наталья Уланова.

Фестиваль второй год подряд проходит в этнотуристческом комплексе "Степной кочевник". Прямо около сцены раскинулся целый палаточный городок: на площадке можно было жить, в том числе в юртах. Организаторы создали все условия для любителей музыки в стиле так называемого этнофутуризма. Своим творчеством их порадовали артисты из Бурятии, Тувы, Москвы, Финляндии, Украины. Особенно экзотично посреди азиатской степи смотрелись испанское фламенко и бразильская самба. Не менее необычным стало исполнение гимна Бурятии группой "Калинов мост".

Фестиваль посетил временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, "Голос кочевников" - это, прежде всего, мероприятие семейное. "Здесь не только музыка, здесь целый комплекс различных развлекательных мероприятий, а наша задача - увеличить масштабы "Голоса..", это прекрасная возможность показать специфику региона, нашу национальную культуру. Надеемся, что с этого года "Голос кочевников" пойдет вперед семимильными шагами", - сказал он журналистам.

"Голос кочевников" проводится в Бурятии с 2009 года. В разное время он собирал исполнителей различных жанров из Китая, Монголии, Украины, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, Бразилии, Зимбабве, Нигера, Франции и разных регионов России.

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