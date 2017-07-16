В селе Лорино прошел фестиваль морских зверобоев "Берингия"

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АНАДЫРЬ, 16 июля. /ТАСС/. Гонки на кожаных байдарах стали главным событием фестиваля морских зверобоев "Берингия - 2017", в них приняли участие 20 команд, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.
"Фестиваль в селе Лорино - это один из тех праздников, который отражает уникальные обычаи и духовные ценности сильных людей, живущих в суровых условиях Арктики, многовековой уклад и самобытность коренных малочисленных народов Чукотки", - процитировали в пресс-службе слова заместителя губернатора Чукотского автономного округа Анжелики Медведевой.
Нынешний фестиваль морских зверобоев - юбилейный, 25-й, он проходит в селе Лорино Чукотского района. В главных соревнованиях фестиваля - гонках на кожаных байдарах - приняли участие 20 команд. "16 "семерок" из Лорино и Уэлена представили Чукотский район, четыре команды - Провиденский городской округ", - добавили в пресс-службе.
В программу фестиваля в этом году также добавились "семейные гонки", где в командах вместе с мужчинами участвуют женщины и подростки. Кроме того, предусмотрены соревнования по национальным видам спорта, конкурс хозяек костра, которые угостят национальными блюдами гостей праздника, а также конкурс камлеек - национальной одежды чукчей и эскимосов.
"Берингия" собрала в Лорино лучших мастеров косторезного и декоративно-прикладного искусства на ярмарку народных изделий "Северное сияние", для участников фестиваля морских зверобоев выступили ансамбли "Эргырон", "Лоринские зори", "Белый парус" и "Уэлен".