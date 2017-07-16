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В Якутии в 2018 году создадут отделение Авиалесоохраны

В стране
16 июля, 9:37 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Предварительный объем финансирования составляет 233 млн рублей

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ЯКУТСК, 16 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Отделение ФБУ "Авиалесоохрана" будет создано в Якутии в 2018 году для укрепления сил по защите лесов и населенных пунктов от пожаров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил первый зампред правительства республики Алексей Колодезников.

"Руководством Рослесхоза принято решение об открытии отделения ФБУ "Авиалесоохрана" в количестве 65 человек в Якутии в следующем году. Предварительный объем финансирования составляет 233 млн рублей. Этот вопрос ранее ставился главой республики Егором Борисовым перед президентом страны Владимиром Путиным", - сказал Колодезников.

В Якутии с начала пожароопасного сезона зарегистрированы 204 лесных пожара на площади более 23 тыс. га в зоне контроля, к тушению привлечены 838 человек, в том числе 202 человека из федерального резерва и более 400 человек местного мобилизованного населения.

По словам Колодезникова, в Якутии уже с начала пожароопасного сезона образовалась кредиторская задолженность перед населением по тушению пожаров в размере около 100 млн рублей. "На данный момент мы получили 40 млн рублей из Рослесхоза. Но мы и в дальнейшем будем вести тесную работу с Рослесхозом, чтобы не было кредиторской задолженности", - подчеркнул первый зампред правительства.

Так, мобилизованное местное население получает за работы на тушении пожаров более 2,5 тыс. рублей в сутки. "Работы в первые двое суток оплачиваются по этому тарифу, а последующие дни сумма уменьшается, это сделано для того, чтобы у населения была мотивация потушить пожар как можно быстрее. Средства на оплату работ мобилизованного населения выделяются из федерального бюджета по линии Рослесхоза", - пояснил ТАСС замруководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон.

По словам главы республики Егора Борисова, ежегодно на противопожарное обустройство лесов Якутии требуется 2,5 млрд рублей в год. При этом, как отметил Борисов на совещании в правительстве, каждый год возникают сложности при финансировании работ по охране и защите лесов от пожаров из-за недополучения субвенций из федерального бюджета.

"Якутия финансируется из федерального бюджета из расчета субвенций 3 руб./га эксплуатационных и защитных лесов, по Дальнему Востоку данный показатель составляет 9 руб./га, а в целом по стране - 25 руб./га. В этом году по этой субвенции нам предусмотрено на тушение и мониторинг 401 млн рублей, но на следующий год этот размер субвенции будет увеличен", - уточнил Колодезников.

На территории Якутии 127,7 млн га защитных и эксплуатационных лесов, которые составляют 50% от всего лесного фонда республики.

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