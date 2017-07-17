Производители рыбы в РФ переходят на отечественную селекцию, отказываясь от импорта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Развитие селекции мальков в российском рыбоводстве, получившее дополнительный стимул после введения санкций и контрсанкций, позволит производителям заполнить прилавки магазинов отечественной рыбой. Однако массовый старт селекции в этой отрасли, по мнению главы Росрыболовства Ильи Шестакова, открывшего на минувшей неделе первый в Карелии завод по производству кормов для форели, произойдет только через пять лет, а в нынешнем состоянии отрасль зависима от зарубежных поставок, хотя эту зависимость нельзя назвать критической. О том, какие планы строят производители, и как будет развиваться отрасль в регионах, - в материале ТАСС.

"Зависимость в этом направлении от иностранных технологий, от иностранных поставок, наверное, не имеет критического характера, но мы не всегда можем получить то лучшее, к чему хотели бы стремиться", - рассказал Шестаков ТАСС.

Производители рыбы в российских регионах, развивая предприятия, реализуют проекты, которые позволят им создать собственную базу семенного материала, независимую от поставок из-за рубежа и потому более конкурентоспособную. В Мурманской области будут построены заводы по производству смолта (молоди атлантического лосося - прим. ТАСС), Карелия открывает рыбопромышленный кластер с селекционным центром, Калуга планирует создавать собственное маточное поголовье, а Ленобласть выводит новые породы рыб, приспособленные к местному климату.

Росрыболовство создает центры селекции

По данным Росрыболовства, объем производства рыбопосадочного материала в стране увеличился в 2016 году почти на четверть (26%), до 31,3 тыс. тонн. Шестаков рассказал, что перед федеральным государственным бюджетным учреждением "Главрыбвод" уже поставлена задача, создать три селекционных центра: в Карелии, на юге страны и в Сибири. "В рамках задачи, поставленной Главрыбводу, - создание трех селекционных центров, - сказал глава Росрыболовства. - Один мы планируем создать в Карелии, один центр на юге и один в Сибири, сейчас определяем точки".

Карельский центр, который будет специализироваться на форели, появится первым - решено, что он разместится на базе Выгского рыборазводного завода, сейчас идет подготовка проектной документации. Строительство, по планам, займет около двух-трех лет. Специализацией Сибири, по словам Шестакова, станут, прежде всего, сиговые породы рыб, однако сроки реализации этого проекта в Росрыболовстве пока не называют.

"Если говорить о двух других центрах, то мы только начинаем определять, с чем и в каком направлении будем двигаться, - отметил Шестаков. - В целом, селекционная работа занимает от трех до десяти лет, поэтому работы ведутся, планы есть, но, я думаю, что это достаточно долгосрочная перспектива".

Арктические заводы

Крупнейшие рыбопроизводители Мурманской области - "Русское море - Аквакультура" и "Русский лосось" - заявили о планах построить на Кольском полуострове собственные заводы по выращиванию смолта и кормов для рыбы. В правительстве области, где поддерживают этот проект, отмечают, что создание новых фабрик завершит технологическую цепочку производства атлантического лосося в губах и заливах Баренцева моря и даст рыбоводческим предприятиям региона возможность развиваться на качественно новом уровне, не закупая мальков и корма в Норвегии.

В Мурманской области признали, что к созданию собственных производств рыбопосадочного материала подтолкнули санкции, хотя в целом областные предприятия аквакультуры от них не пострадали. Как рассказал ТАСС заместитель начальника управления организации рыболовства, аквакультуры и береговой переработки регионального Минсельхоза Андрей Долголевец, "с импортом все же есть определенные сложности, в частности, связанные с пересечением товаром границы, поэтому в регионе рассматривается проект смолтозавода, он рассчитан на длительную перспективу, до 2027 года".

Как отметила губернатор области Марина Ковтун, в 2016 году было выращено 13,6 тыс. тонн рыбы - это почти на четверть (23,6%) больше, чем в 2015 году. "Компания "Русское Море - Аквакультура" в ближайшее время ожидает завоза нового посадочного материала, в 2017 году планирует вырастить около 7 тыс. тонн рыбы", - сказала губернатор.

Продажи аквакультуры

Объемы продаж продукции аквакультуры растут постоянно, и по мере того, как она заполняет прилавки отечественных магазинов, диетологи и гурманы спорят о том, насколько вкус рыбы, выращенной в искусственных условиях, отличается от вкуса дикой, и о том, насколько такая рыба полезна.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Приморского района Архангельской области Максим Кудрявцев, который занимается аквакультурой с 2006 года, пояснил ТАСС, что наиболее заметны различия в содержании жира. "Дикая рыба больше двигается, жира у дикой меньше ", - сказал Кудрявцев. Вместе с тем, специалист уверен, что если сделать закрытый тест, отличат искусственного лосося от дикого единицы.

Предприятие Кудрявцева производит от 30 до 50 тонн товарной форели в год, поставки идут в основном в Архангельск и Северодвинск. Ее выращивание в арктических условиях - задача непростая: нужно постоянно следить за температурой, чтобы лосось не страдал ни от жары, ни от холода. Икру для разведения фермер закупает в Адлере и выращивает рыбу в садках примерно до килограммового веса. Корма предприятие использует импортные - они дороже российских, но эффективнее.

Сейчас в Поморье действует шесть рыбоводных хозяйств, которые по итогам 2016 года произвели 101 тонну продукции. По словам министра АПК и торговли области Ирины Бажановой, на 2017 год в областном бюджете предусмотрены субсидии рыбоводам на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Лидер рынка форели

Общероссийский лидер по выращиванию товарной форели - Карелия, на долю которой приходится 70% рынка. Здесь работают 56 форелеводческих хозяйств, на которых заняты порядка 2,5 тыс. человек.

Объем производства с 1993 по 2016 год вырос в десятки раз: с 400 тонн до 21,2 тыс. тонн. К 2020 году эту цифру планируется увеличить до 35 тыс. тонн за счет создающегося рыбопромышленного кластера, рассказала ТАСС исполняющая обязанности министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии Оксана Гаврош.

"Правительством Республики Карелия совместно с Росрыболовством завершена разработка плана мероприятий по развитию рыбопромышленного кластера, который включает в себя подготовку кадров для отрасли, создание инфраструктуры, позволяющей сделать в регионе замкнутый цикл - от процесса выращивания из икры рыбы, ее переработки и до реализации", - пояснила Гаврош. Планируемый объем инвестиций по первоочередным проектам кластера превышает 2 млрд рублей. Создание селекционно-племенного центра рыбоводства на базе Выгского рыбзавода в поселке Сосновец - один из центральных проектов. Его ввод в строй позволит получать икру и малька, что решит проблему импортозамещения и повысит конкурентоспособность продукции.

Рост производства

В Ленинградской области, где рыбоводством заняты 43 хозяйства, на долю радужной форели приходится 98% объема производства. Применяются различные технологии аквакультуры: озерные и прудовые хозяйства, холодноводные садковые хозяйства индустриального типа на естественных водоемах, а также тепловодные садковые хозяйства на сбросных каналах и водоемах-охладителях электростанций. Внедряются технологии с использованием замкнутого водоснабжения, сообщили ТАСС в областном комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. К отмечаемому в этом году 90-летию Ленобласти в Ропшинском селекционном центре, основанном еще в середине XVIII века, вывели новую породу форели - "Ропшинская золотая", которая приспособлена к местным климатическим условиям и неприхотлива в выращивании.

В производстве товарной рыбы в Ленобласти тенденция к росту наблюдается уже 19 лет подряд: если в 1997 году в регионе вырастили 67 тонн аквакультуры, то в 2016 году - 7,562 тыс. тонн, в 113 раз больше. За I квартал 2017 года выращено 3,7 тыс. тонн рыбы.

В Калужской области производится не только товарная рыба, но и мальки, которыми снабжают другие регионы, рассказал ТАСС губернатор области Анатолий Артамонов. Их выращивает "Селекционный центр аквакультура" в Износковском районе. В 2016 году на предприятии выращено 7 млн мальков форели. Икру закупают за рубежом, но в ближайшей перспективе предусмотрено использование собственного маточного поголовья.

Осетрина от Астрахани до Вологды и черная икра на МКС

Одно из важных преимуществ аквакультуры в том, что она насыщает рынок ценными породами рыб, которые много лет считались редкостью и деликатесом. В первую очередь это касается осетровых, в прошлом практически недоступных широкому потребителю.

Крупнейший российский производитель черной икры - рыботоварная компания "Диана" из города Кадуй Вологодской области - поставляет свою продукцию даже в космос: три-четыре раза в год ее закупают на Международную космическую станцию в рамках программы питания астронавтов, рассказал ТАСС гендиректор ООО "РТФ Диана" Михаил Новиков.

"Наше предприятие развивается около 40 лет, основная продукция - черная икра, - отметил он. - Объем производства - порядка 23 тонн в год. Поставляем по всей России. За рубеж проще сказать, куда не поставляем, - в Евросоюз, там на данный момент 100-процентный мораторий на поставку из РФ из-за отсутствия принятого регламента по аквакультуре".

"Предприятие прибыльное, дотаций практически нет, не считая общих программ по линии сельского хозяйства", - сказал гендиректор.

В Астраханской области осетра выращивают 20 предприятий, объем производства - около 450 тонн осетрины в год. Как рассказали ТАСС в одной из крупнейших астраханских рыбоводных компаний "Акватрейд", это прибыльный бизнес, но имеет определенные риски. "Есть свои риски, в том числе временные, также есть конкуренция... Рентабельность есть, но вложения долгие, "быстрых" денег здесь нет, окупаемость - 10-12 лет", - уточнили в компании.

"Акватрейд" выращивает девять видов осетровых, в том числе в новых для России бассейнах-садках круглой формы. Аквакультура является сейчас в Астраханской области единственным способом добычи осетровых. Их промышленный вылов в Каспийском море не ведется - напротив, астраханские предприятия ежегодно выпускают мальков осетровых в море для воспроизводства.

Восстановление популяции

Во многих российских регионах аквакультуру используют как средство возродить популяцию рыбы, пострадавшей в результате неправильно спланированного вылова или строительства хозяйственных объектов, а также браконьерства. По оценкам специалистов Института географии РАН, под угрозой оказались, например, популяции семги в бассейне Баренцева и Белого морей, особенно в Архангельской области и на реке Печора, а также сиговые и осетры в низовьях рек Западной Сибири и губ Карского моря.

Угрозой для водных биоресурсов может стать и сама аквакультура - в частности, ученые опасаются воздействия в ближайшее десятилетие норвежских производств на природную популяцию семги Кольского полуострова и Белого моря, но в отечественной аквакультуре пока опасности не видят в силу ее небольших объемов.

В Новосибирской области через аквакультуру реализуется программа воспроизводства сибирского осетра, с 1997 года занесенного в Красную книгу. "Снижение численности сибирского осетра произошло из-за браконьерского вылова, отсутствия охраны мест нереста, нагула, зимовки рыбы. Большое негативное воздействие оказало строительство Новосибирского гидроузла", - рассказал ТАСС руководитель департамента природных ресурсов и окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

С 2012 года в Обь и Новосибирское водохранилище выпущено более 44 тыс. сеголеток (молоди текущего года), выращенных в инкубационном цехе Новосибирского рыбзавода. Основная задача программы - вывести к 2025 году сибирского осетра из Красных книг.

Рыбные хозяйства Саратовской области начали выращивать стерлядь, занесенную в Красную книгу России - ее стало практически невозможно поймать в реке после строительства ГЭС и плотин и создания водохранилищ. "За 2016 год в области произведено 5,025 тыс. тонн прудовой рыбы - это карп, толстолобик, белый амур, форель, щука и, конечно, стерлядь. В 2017 году планируется произвести 5,050 тыс. тонн за счет вовлечения в оборот неиспользуемых водных объектов", - рассказали ТАСС в Минсельхозе области.

В Ленинградской области Волховский рыбоводный завод восстанавливает популяцию краснокнижного волховского сига и его ладожского собрата - знаменитой лудоги, для добычи которой в XVI веке Иван Грозный присылал отдельного опричника. Плотина Волховской ГЭС в 1925 году полностью перекрыла миграционные пути сига, и его численность до сих пор поддерживается исключительно за счет аквакультуры.

Калужские креветки и крымские мидии

Калужская область первой в России решилась на эксперимент по выращиванию вне моря креветок. В селе Коллонтай Малоярославецкого района налажен процесс полного цикла производства белой тихоокеанской (королевской) креветки по американской технологии. Мальков креветки ввозят из Бразилии, Индонезии и США. Пробная партия массой 20-30 тонн уже в 2017 году полностью поступит в рестораны Москвы.

В Крыму морепродукты выращивают на фермах в естественной морской среде, сообщил ТАСС начальник департамента по рыболовству Минсельхоза республики Андрей Дедюхин. Только за I квартал 2017 года на полуострове произведено более 502 тонн устриц и мидий. "Устрицы имеют особый, крымский вкус, их стоит попробовать, они реализуются пока в ресторанах Ялты, Алушты, других городов Крыма, а также в Москве, Ростове-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербурге", - отметил он.

В прибрежных зонах Крыма разведением устриц и мидий занимаются около 40 компаний. "Из-за санкций, которые введены ЕС в отношении Крыма, я не могу раскрыть, какие именно компании из-за рубежа проявляют заинтересованность в развитии аквакультуры, но они есть", - сказал Дедюхин.