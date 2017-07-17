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Керченский мост будет подсвечен цветами российского флага

В стране
17 июля, 10:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, июля. /ТАСС

Автодорожная арка будет подсвечена синим светом, железнодорожная - красным, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белым

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Вид на строящийся транспортный переход через Керченский пролив

Вид на строящийся транспортный переход через Керченский пролив

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Архитектурная подсветка Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией, будет напоминать российский триколор. Об этом сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".

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"Проект предусматривает статичную светоцветовую картину. Арочные пролеты подсвечены тремя цветами: автодорожная арка - синим, железнодорожная - красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белым, - говорится в сообщении. - Это придает такую колористику, похожую на российский флаг или на флаг города Керчи".

Мост будет освещен по всей трассе - это необходимое условие для безопасного движения в темное время суток, добавили в пресс-службе моста.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.

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