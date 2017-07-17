Керченский мост будет подсвечен цветами российского флага

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Архитектурная подсветка Керченского моста, который свяжет Крым с материковой Россией, будет напоминать российский триколор. Об этом сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".
"Проект предусматривает статичную светоцветовую картину. Арочные пролеты подсвечены тремя цветами: автодорожная арка - синим, железнодорожная - красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок - белым, - говорится в сообщении. - Это придает такую колористику, похожую на российский флаг или на флаг города Керчи".
Мост будет освещен по всей трассе - это необходимое условие для безопасного движения в темное время суток, добавили в пресс-службе моста.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.