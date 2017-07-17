Карельский завод построит дноуглубительное судно для Арктики к 2019 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Онежский судостроительно-судоремонтный завод планирует построить к началу 2019 года дноуглубительное судно для Арктики. Об этом в понедельник журналистам сообщил директор предприятия Владимир Майзус.

"У нас есть заказ на земснаряд с объемом трюма 2 тыс. куб. м. Он с ледовым классом, предназначен для работы в районе Архангельска, Мурманска, Сабетты. То есть Белое море, Баренцево море - это для Арктики. Заказчик - ФГУП "Росморпорт", - сказал Майзус.

Он уточнил, что судно создается по проекту голландской судостроительной компании Damen Shipyards Group. В настоящее время готовится закладная секция земснаряда. Дноуглубительное судно длиной 80 м шириной 16,5 м и максимальной глубиной разработки 22 м планируется сдать в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что Карелия наладит взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ). В частности, сотрудничество будет направлено на проектирование перспективных типов судов в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы" в целях их строительства на ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод".

С 2011 года Онежский судостроительно-судоремонтный завод (прежнее название - Онежский судостроительный завод) находился в процедуре банкротства. В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче предприятия в госсобственность. Новым владельцем стал ФГУП "Росморпорт". В июне 2015 года завод возобновил работу с закладки нового судна и получил заказы на 1,7 млрд рублей.