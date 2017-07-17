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Грузооборот Арктического бассейна РФ в январе-июне 2017 года вырос на 68,3%

В стране
17 июля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 17 июля./ТАСС

Грузооборот портов составил 36,03 млн тонн

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МОСКВА, 17 июля./ТАСС/. Грузооборот портов Арктического бассейна РФ по итогам января-июня 2017 года составил 36,03 млн тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 68,3%, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.

Темпы роста грузооборота увеличились в отчетном периоде по сравнению с первым кварталом на 9,8 пр.п. с 58,5%, с январем-апрелем - на 2,9 пр.п. с 65,4%.

Перевалка наливных грузов портами бассейна составила 22,17 млн тонн, что превышает показатель января-июня прошлого года в 2,6 раза. Порт Мурманск нарастил перевалку наливных грузов в 4,3 раза, с 3,42 до 14,63 млн тонн. Стивидорной компанией ООО "РПК Норд" перевалено около 60% объема или 8,62 млн тонн (рост с 2,39 млн тонн). Порт Варандей (ООО "Варандейский терминал") увеличил перевалку на 10,2%, до 4,41 млн тонн. Портом Сабетта за отчетный период перевалено 2,69 млн тонн наливных грузов (рост с 0,6 млн тонн). Порт Архангельск (ООО "РН-Архангельскнефтепродукт") сократил перевалку наливных грузов на 19%, до 0,43 млн тонн.

Перевалка сухих грузов за отчетный период выросла на 7,9%, до 13,86 млн тонн. Порт Мурманск увеличил перевалку сухих грузов на 0,6%, до 11 млн тонн.

В целом по итогам января-июня 2017 года грузооборот порта Мурманск увеличился на 78,6%, до 25,63 млн тонн. Порт Варандей увеличил перевалку грузов на 10,2%, до 4,41 млн тонн. Грузооборот порта Сабетта составил 2,69 млн тонн (рост в 4,5 раза), Архангельск - 2,03 млн тонн (+33,4%), Дудинка - 0,59 млн тонн (+4,7%), Кандалакша - 0,59 млн тонн (рост в 2 раза). Прочими портами бассейна перевалено 0,09 млн тонн. На долю порта Мурманск пришлось 71% совокупного грузооборота бассейна, Варандей - 12%, Сабетта - 8%. Детальная информация о перевалке грузов морскими портами Арктического бассейна представлена в таблицах.

По итогам 2016 года грузооборот портов Арктического бассейна РФ составил 49,74 млн тонн, в том числе: перевалка наливных грузов - 23,17 млн тонн, сухих - 26,57 млн тонн. Грузооборот порта Мурманск составил 33,45 млн тонн.

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