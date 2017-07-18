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Власти Магадана предложат участникам ВЭФ-2017 оформить "дальневосточный гектар" на Колыме

В стране
18 июля, 7:20 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 18, июля. /ТАСС

Всего в Магаданской области открыты для получения 14,4 млн га земли

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МАГАДАН, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Магаданской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке предоставит его участникам возможность получить "дальневосточный гектар" на Колыме. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"Заявление на получение земельного участка площадью 1 га можно будет подать в павильоне Магаданской области на "Улицах Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в Магаданской области открыты для получения 14,4 млн га земли. Граждане, получившие в безвозмездное пользование земельные участки, в основном планируют использовать их в рекреационных целях, а также для развития туризма.

Заявки на получение участков подали 1787 человек. Среди них жители Москвы, Краснодара, Петербурга, Свердловской, Омской, Ростовской, Белгородской областей, Алтайского края, республик Ингушетия, Северная Осетия, Адыгея и других. Получатели "дальневосточного гектара" могут воспользоваться существующими мерами поддержки, которые предусмотрены различными государственными программами Магаданской области.

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ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран, как Великобритания и Германия.

В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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