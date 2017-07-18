В Татарстане построят участок "самого скоростного пути" передачи данных из Европы в Азию

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Инфраструктурный оператор связи Татарстана - Межрегиональная инфраструктурная группа (МИГ) - планирует построить пилотный участок волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для создания "самого скоростного пути" передачи данных между Европой и Азией. Он пройдет вдоль федеральных трасс, в том числе по территории Казахстана и Белоруссии, и может быть использован также для организации движения беспилотных транспортных средств, сообщил во вторник ТАСС министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

"Инфраструктурный оператор МИГ приступил к работе над предпроектной стадией реализации цифровой инфраструктуры вдоль федеральных дорог, соединяющих Европу и Азию (Китай). Инфраструктура предположительно пройдет через Белоруссию и Казахстан и будет состоять из нескольких слоев. Планируется создание самого скоростного пути передачи данных из существующих между Европой и Азией", - отметил он, не уточнив показатели скорости.

Предполагается, что МИГ вложит в создание пилотного участка собственный средства, объем которых не уточняется. Если проект будет успешен, его планируется масштабировать для создания цифровой инфраструктуры Евразийского экономического союза. "В ходе недавней встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с главой Росавтодора Романом Старовойтом были достигнуты договоренности о создании рабочей группы для разработки дорожной карты и дальнейшей реализации этого проекта", - сказал Шайхутдинов.

Министр добавил, что пилотный участок, предположительно, пройдет через Россию, Белоруссию и Казахстан и будет состоять из нескольких частей: магистральных ВОЛС вдоль федеральных автодорог, физической инфраструктуры, состоящей из опор различного назначения, и другой необходимой инфраструктуры для дальнейшего размещения телекоммуникационного оборудования операторов связи. Кроме того, в рамках проекта планируется установка телекоммуникационного оборудования для ретранслирования сигнала операторов связи, оборудования интеллектуальных транспортных систем и беспроводной передачи данных для организации движения беспилотного автотранспорта.

Инфраструктурный оператор связи Татарстана

Межрегиональная инфраструктурная группа была создана в феврале 2017 года. Ее учредители - Центр информационных технологий Республики Татарстан, "Таттелеком" и ООО "Сотка Высоток". Инфраструктурный оператор займется строительством опор связи двойного назначения, антенно-мачтовых сооружений для облегчения размещения базовых станций операторами сотовой связи, а также объектов связи с высокой социальной значимостью в местах с низкой экономической окупаемостью.

Шайхразиев пояснил, что в компании разработан инвестиционный план развития, который включает в себя строительство более 50 инфраструктурных объектов до конца 2017 года, первые из которых откроются этим летом.

Инфраструктура операторам связи будет предоставляться на разных условиях. "Существует дифференциация тарифов, в зависимости от места размещения инфраструктуры, которые условно можно разделить на льготные и среднерыночные. В местах наибольшей социальной значимости стоимость размещения будет льготной, начиная с 5 тыс. рублей в месяц", - пояснил министр.