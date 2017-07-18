В Карелии на 400 млн рублей увеличили поддержку малого коренного народа Севера

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июля. /ТАСС/. Более 2,9 млн рублей выделено на поддержку экономического и социального развития вепсов, которые причислены к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, тогда как в прошлом году на эти цели было направлено 2,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в Министерстве республики по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.

"Общий объем средств на поддержку вепсов в Карелии в 2017 году составляет 2 млн 906 тыс. рублей, из них 2,699 млн рублей - средства федерального бюджета. Деньги, в частности, будут направлены на ремонт больницы и школы в селе Шелтозеро", - сказала начальник отдел государственной поддержки коренных народов Евгения Шустова.

Кроме этого, деньги выделены на проведение традиционного праздника вепсской культуры "Древо жизни", ежегодного вепсского праздника "День Солнца", межрегионального фестиваля "Вепсская сказка", в рамках которого также издадут несколько книг на вепсском языке.

В 2016-2017 учебном году вепсский язык изучали 267 человек в четырех образовательных учреждениях Карелии. Всего, по данным переписи 2010 года, в республике насчитывается 3 423 вепса. Большинство из них проживает на территории Шокшинского, Шелтозерского и Рыборецкого вепсских поселений.