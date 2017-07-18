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МЧС не выявило аномалий сейсмической активности в Крыму

В стране
18 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Представитель ведомства сообщил, что "собранные данные о состоянии животных и рептилий в различных зооуголках и зоопарках Крыма не выявили беспокойства и необычного поведения"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Станции мониторинга сейсмической ситуации не выявили сейсмической активности в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"На сегодняшний день за сейсмической ситуацией на полуострове и в прилегающих районах непрерывно следят семь стационарных станций, по данным мониторинга которых аномалий сейсмической активности не выявлено. Собранные данные о состоянии животных и рептилий в различных зооуголках и зоопарках Крыма не выявили беспокойства и необычного поведения", - сказал представитель крымского МЧС.

Он уточнил, что прогноз сильных землетрясений - исключительно сложная проблема, включающая в себя прогноз места, силы и времени землетрясения. "Последняя задача - прогноз времени землетрясения - до сих пор полностью не решена. В Российской Федерации есть один правомочный орган - Российский экспертный совет по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности и риска, который работает в тесном взаимодействии с МЧС России", - добавил он.

Ранее "Известия" написали, что крымские сейсмологи в течение суток ожидают сильного землетрясения к югу от полуострова. Газета, ссылаясь на директора Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиана Бурыма, сообщила, что выявлены облачные предвестники сильного землетрясения.

"Тема землетрясений всегда вызывала панический страх у населения, к сожалению, заявления различных специалистов, а иногда и ученых, о том, что им удалось найти решение проблемы прогноза землетрясений, их теории прогноза с учетом погодных условий, необычных облаков, фазы луны - это все псевдонаучные теории, причем доказали это сами же ученые. Мы должны знать и помнить, что мы живем в сейсмоопасном регионе, и понимать, что данное событие не является чем-то аномальным", - отметил в свою очередь начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

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