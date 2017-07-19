Караван зимовавших на Чукотке судов ушел в Архангельск

ТАСС, 19 июля. Караван судов в составе ледокола "Капитан Драницын", сухогрузов "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" покинули порт Певека на Чукотке, где провели зиму, и взяли курс на Архангельск, сообщили ТАСС в среду в Анадырском филиале Росморпорта.

"В Певек ранее прибыл ледокол "Адмирал Макаров", который доставил топливо для каравана судов. После заправки ледоколы "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров", сухогрузы "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" покинули порт Певека и взяли курс на Архангельск", - уточнили в филиале Росморпорта.

Также к каравану присоединились танкер "Индига" и ледокол "Ямал", которые ранее прибыли в Певек из Мурманска с грузом топлива.

Ранее ТАСС сообщал, что в начале января из Архангельска на Чукотку по Северному морскому пути прибыли два сухогруза Росморпорта "Иоганн Махмасталь" и "Синегорск" в сопровождении ледоколов "Капитан Драницын" и "Адмирал Макаров". Они доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Ее Северным морским путем должны будут доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году. Последний раз проводка сухогрузов этим маршрутом в январе осуществлялась во времена СССР.