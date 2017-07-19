Ученые зарегистрировали рекордное количество щенков сивучей в районе Ямских островов

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МАГАДАН, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИГ ДВО РАН) и заповедника "Магаданский" зарегистрировали рекордное количество щенков сивучей на лежбище в районе Ямских островов, сообщила в среду пресс-служба заповедника.
"В ходе экспедиции по изучению морских млекопитающих на Ямских островах был проведен визуальный учет сивучей и щенков на лежбище. Количество учтенных щенков оказалось наибольшим за все годы наблюдений - около 700. Данные визуальных учетов будут сопоставлены с данными, полученными с фоторегистраторов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках экспедиции помечены 200 щенков сивуча. Заповедник "Магаданский" начал проводить мечение щенков в рамках международной программы изучения сивуча (Россия - США - Япония) в 2000 году. Оно позволяет изучить миграцию животных, их выживание, особенностей размножения.
Сивуч - единственный в Магаданской области вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу России. На острове Матыкиль, который входит в состав государственного природного заповедника "Магаданский", расположено самое северное в России репродуктивное лежбище сивучей.