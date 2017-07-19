Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые зарегистрировали рекордное количество щенков сивучей в районе Ямских островов

В стране
19 июля, 10:08 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 19, июля. /ТАСС

Всего было зарегистрировано около 700 щенков сивучей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАДАН, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИГ ДВО РАН) и заповедника "Магаданский" зарегистрировали рекордное количество щенков сивучей на лежбище в районе Ямских островов, сообщила в среду пресс-служба заповедника.

"В ходе экспедиции по изучению морских млекопитающих на Ямских островах был проведен визуальный учет сивучей и щенков на лежбище. Количество учтенных щенков оказалось наибольшим за все годы наблюдений - около 700. Данные визуальных учетов будут сопоставлены с данными, полученными с фоторегистраторов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках экспедиции помечены 200 щенков сивуча. Заповедник "Магаданский" начал проводить мечение щенков в рамках международной программы изучения сивуча (Россия - США - Япония) в 2000 году. Оно позволяет изучить миграцию животных, их выживание, особенностей размножения.

Сивуч - единственный в Магаданской области вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу России. На острове Матыкиль, который входит в состав государственного природного заповедника "Магаданский", расположено самое северное в России репродуктивное лежбище сивучей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Globo: старший сын Асада назвал войну в Сирии не гражданской, а захватнической
2
Кончаловский сравнил "Оскар" с McDonald's и предложил ввести санкции против премии
3
Мэр Омска Двораковский написал заявление о снятии полномочий
4
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
СМИ: общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей
Темы дня
Реклама