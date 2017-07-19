Персональный мониторинг здоровья граждан появится во всех регионах России к 2025 году

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Систему персонального мониторинга здоровья граждан планируют внедрить во всех регионах России к 2025 году, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В рамках программы HelthNet одно из направлений - до 2025 года распространить этот опыт индивидуального мониторирования здоровья широко во всех регионах страны", - сказала Скворцова.

По ее словам, такой подход позволяет своевременно корректировать уровень артериального давления, снижать число гипертонических кризов, экстренных госпитализаций, а также число вызовов скорой помощи и летальных исходов.

"В этом году мы закончим реализацию двух пилотных проектов - в Тюменской и Ленинградской областях - по которым мы дистанционно мониторируем уровень артериального давления у людей из групп риска", - сообщила Скворцова.