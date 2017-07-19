Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Персональный мониторинг здоровья граждан появится во всех регионах России к 2025 году

В стране
19 июля, 16:51 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 19, июля. /ТАСС

Такой подход позволяет своевременно корректировать уровень артериального давления, снижать число гипертонических кризов, экстренных госпитализаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июля. /ТАСС/. Систему персонального мониторинга здоровья граждан планируют внедрить во всех регионах России к 2025 году, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В рамках программы HelthNet одно из направлений - до 2025 года распространить этот опыт индивидуального мониторирования здоровья широко во всех регионах страны", - сказала Скворцова.

По ее словам, такой подход позволяет своевременно корректировать уровень артериального давления, снижать число гипертонических кризов, экстренных госпитализаций, а также число вызовов скорой помощи и летальных исходов.

"В этом году мы закончим реализацию двух пилотных проектов - в Тюменской и Ленинградской областях - по которым мы дистанционно мониторируем уровень артериального давления у людей из групп риска", - сообщила Скворцова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев отказался парафировать в контактной группе "формулу Штайнмайера"
2
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
3
Госдума приняла закон о курортном сборе
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
6
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама