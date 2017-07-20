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В акватории бухты на Камчатке ликвидировали нефтяное загрязнение после пожара на судне

В стране
20 июля, 5:12 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

По факту загрязнения возбуждено административное производство, в ходе которого будет рассчитан размер причиненного вреда

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Специалисты "Морспасслужбы Росморречфлота" ликвидировали загрязнение нефтепродуктами вод Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском, возникшее после пожара на судне "Судоремонтник". Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора.

"В ходе осмотра судна-сборщика льяльных (загрязненных - прим. ТАСС) вод "Судоремонтник" рядом с бортом судна обнаружено сплошное пятно радужной пленки от нефтепродуктов площадью приблизительно 300 кв. метров. По информации экипажа, во время пожара за борт попали остатки масла, находившиеся на палубе судна", - говорится в сообщении.

На место разлива нефтепродуктов вызвали специалистов "Морспасслужбы Росморречфлота", которые локализовали пятно, и впоследствии ликвидировали его. По факту загрязнения возбуждено административное производство, в ходе которого будет рассчитан размер вреда, причиненного морской акватории в результате загрязнения нефтепродуктами.

Пожар на судне, предназначенном для сбора льяльных вод, произошел утром 19 июля. По предварительным данным, во время подготовки судна к морскому регистру из его танков сливали топливо. В какой-то момент произошло короткое замыкание насоса, воспламенились пары, которые выделяет судовое топливо. В момент прибытия пожарных на судне горели кранцы (баллоны для швартовки судов), которые дали сильное задымление.

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