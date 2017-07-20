Дальний Восток расширяет возможности своих аэропортов по приему самолетов

ТАСС, 20 июля. Аэропорты Дальнего Востока России начали масштабную модернизацию инфраструктуры. Это связано с ускоренным экономическим развитием Дальневосточного федерального округа (ДФО), которое требует расширения транспортно-логистической доступности регионов.

Проблемы развития инфраструктуры аэропортов станут одной из тем обсуждения на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Хабаровск: модернизация аэродрома

Реконструкция аэродромного комплекса международного аэропорта Хабаровск (Новый) будет полностью завершена в 2018-2019 годах, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО "Хабаровский аэропорт" Марина Кравченко.

"Программа комплексного развития международного аэропорта Хабаровск (Новый) включает реконструкцию аэродромного комплекса с бюджетным финансированием в 8,2 млрд рублей. К концу 2017 года планируется выполнение проекта почти на 80%, введение объекта в эксплуатацию состоится в 2018-2019 гг.", - сказала Кравченко.

"Первая взлетно-посадочная полоса, которую сейчас реконструируют, фактически в последние годы выполняла функцию магистральной рулежной дорожки, а не взлетно-посадочной полосы. На ней не было современного оборудования. И теперь оно появится - в соответствии со всеми требованиями к обеспечению аэропортов", - добавила Кравченко.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) ежегодно обслуживает около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Сейчас аэродром позволяет принимать и обслуживать воздушные суда всех типов. После реконструкции добавится возможность посадки на реконструируемую взлетно-посадочную полосу в автоматическом режиме. Проект предполагает также развитие аэропортовой инфраструктуры - терминалов и аэровокзальных комплексов, создание гостинично-делового, выставочного и торгово-развлекательного центров.

Якутск: с завершением в 2019 году

Создание новой инфраструктуры международного аэропорта Якутска, начатое в 2015 году, полностью завершится в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.

"Уже завершена реконструкция второй очереди ВПП-2 аэропорту Якутск по ФЦП "Развитие транспортной системы России до 2020 года", лимит бюджетных средств составил 334 млн рублей, из которых освоено в 2016 году 287,9 млн рублей. В этом году на третью очередь реконструкции предусмотрено 500 млн рублей, а на 2018 год - 100 млн рублей", - сказал Винокуров.

Пассажиропоток через аэропорт Якутск по итогам 2016 года составил 875 тыс. человек, после завершения реконструкции аэропорта - до 900 тыс. человек.

В Минтрансе республики добавили, что в 2017 году ведется реконструкция четырех северных аэропортов, которые находятся в ведении ФКП "Аэропорты Севера": Тикси, Саккырыр, Среднеколымск и Чокурдах. На эти работы предусмотрено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. В июне 2016 года был заключен контракт на реконструкцию аэропорта Чокурдах на сумму 949,4 млн рублей. Полное завершение работ по реконструкции аэропорта запланировано на этот год.

Сахалин и Камчатка: нужны новые аэровокзалы

Аэропорт Южно-Сахалинска реконструировал взлетно-посадочную полосу в 2016 году, благодаря чему воздушная гавань может теперь принимать Boeing 747, сообщил ТАСС референт Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Евгений Богомолов.

"В прошлом году мы завершили в аэропорту Южно- Сахалинска реконструкцию взлетно-посадочной полосы, и авиапредприятие может принимать международный Boeing 747. Теперь стоит вопрос о строительстве нового здания аэровокзала. Проект оценивается в 6,7 млрд рублей", - сказал Богомолов. Он добавил, что сейчас идут работы по выбору подрядчика.

Всего в области действуют семь аэропортов, из них два расположены на островах Курильской гряды (Итуруп и Кунашир). На острове Итуруп сейчас идут работы по установке оборудования, которое позволят снизить зависимость работы аэропорта от погодных условий и повысить регулярность полетов. В 2017 году планируется провести такие же работы в Южно-Курильске.

В Петропавловске-Камчатском в мае 2016 года завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы и ведут поиск инвестора для строительства аэровокзала, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь. Инвестору, которого определят в сентябре 2017 года, будет предложено приобрести контрольный пакет акций аэропорта, стартовая стоимость - около 760 млн рублей. Комплекс будет рассчитан на одновременное обслуживание 400 пассажиров в час в терминале вылетов по внутренним авиалиниям и 250 пассажиров в час - по международным.

Для удобства пассажиров, пока не будет построен новый терминал, правительство Камчатского края профинансировало в 2016 году строительство нового павильона выдачи багажа. Теперь это большое здание, в котором комфортно может разместиться до 400 человек единовременно, почти такое же количество вмещает лайнер, работающий по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский. В начале 2017 года реконструирована зона вылета, где перенесены стройки регистрации и увеличено их количество, что помогает избежать столпотворения при регистрации даже сразу на несколько рейсов.

Владивосток: срочно требуется реконструкция

Аэропорту Владивостока уже к 2019 году потребуется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая сейчас не используется из-за ненормативного состояния. Об этот ТАСС сообщили в пресс-службе авиапредприятия.

"Приоритетным направлением в списке задача по модернизации аэропортовой инфраструктуры является реконструкция взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Владивосток располагает двумя ВПП. Первая эксплуатируется с 2012 года и подлежит капитальному ремонту в 2022 году. Вторая по причине неудовлетворительного технического состояния не эксплуатируется с 2012 года", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Решить вопрос о реконструкции второй ВПП необходимо к 2019-2021 гг., чтобы обеспечить непрерывную работу авиапредприятия на время капитального ремонта первой ВПП в 2022 году.

Сегодня аэропорт Владивостока - самый современный на Дальнем Востоке. Он занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2016 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 1,85 млн, тогда как пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год.

В прошлом году собственником аэропорта стал международный консорциум, в который входят Changi Airports International, "Базовый элемент" и РФПИ. Инвесторы намерены развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.

Благовещенск: новая полоса развития

Развитие аэропорта "Игнатьево" в Благовещенске сдерживает устаревшая взлетно-посадочная полоса. Для приема судов большей массы необходимо построить новую, вторую ВПП, способную принимать все типы лайнеров. Работы планируется начать в 2019 году.

"Действующая полоса длиной 2,8 километра и шириной 45 метров построена в 1962 году и из-за конструктивных особенностей не обеспечивает безопасность при полетах самолетов массой более 157 тонн. Новая ВПП должна стать шире на 15 метров, а ее длина составит 3,5 километра", - сказали в администрации аэропорта.

Одобрение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию новой полосы было получено еще в конце 2015 года. Сметная стоимость строительства второй ВПП - 3,7 млрд рублей. По словам губернатора Амурской области Александра Козлова, начало работ намечено на 2019 год. В планах аэропорта - строительство нового международного терминала, этот проект находится на стадии утверждения.