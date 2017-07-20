Почти 4 тыс. человек пожелали получить "дальневосточный гектар" на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Строительство, туризм и сельское хозяйство в топе популярных целей у получателей "дальневосточного гектара" на Камчатке. На данный момент заявки на землю подали около 4 тыс. человек. Об этом 20 июля рассказал министр имущественных и земельных отношений края Борис Выборов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С начала реализации программы подано около 4 тыс. заявок на предоставление земли в Камчатском крае, из них порядка 2,5 тыс. заявок подано на территорию Елизовского района. На сегодняшний день зарегистрирован в установленном порядке 1 161 договор о предоставлении земельного участка. Тенденция такова, что люди обращаются за предоставлением земли для индивидуального жилищного строительства, организации сельскохозяйственной деятельности и ведения туристической деятельности", - рассказал Борис Выборов.

По 600 заявлениям также уже принято положительное решение о предоставлении участка, еще более 230 договоров находятся на подписании у граждан.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом РФ в мае 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Гражданам предоставлен 1 год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и 5 лет на его освоение.