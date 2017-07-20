Площадь природных пожаров на Ямале за сутки увеличилась в пять раз

Фазель: в хоккейном турнире ОИ-2018 будут соревноваться лучшие команды, а не игрокиСпорт 20 июля, 14:50
Немец Бишофф лидирует после двух этапов марафонской велогонки Москва - ВладивостокСпорт 20 июля, 14:37
Объем перевозок судами Северо-Западного пароходства в I полугодии вырос на 5%Транспорт 20 июля, 14:37
Парфенчиков рассказал Медведеву о планах социально-экономического развития КарелииЭкономика и бизнес 20 июля, 14:32
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич искупали тренера в бассейне в честь побед на ЧМСпорт 20 июля, 14:29
Свердловские власти направили 100 млн руб. на ремонт здания цирка в ЕкатеринбургеНовости Урала 20 июля, 14:26
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич пока не уверены, что их дуэт сохранитсяСпорт 20 июля, 14:12
Фазель: список игроков НХЛ перед Олимпиадой-2018 нужно отправить в WADA до конца сентябряСпорт 20 июля, 14:11
Россия обратилась к США за разъяснениями о продлении срока заключения Виктора БутаПолитика 20 июля, 14:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 июля. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки увеличилась более чем в пять раз. Огонь охватил 97,4 гектаров, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
"На 20 июля на Ямале действует четыре природных пожара на площади 97,4 га, из них три возникли за последние сутки. Пожары действуют в Шурышкарском, Красноселькупском, Пуровском и Надымских районах. Самый крупный - 80 га - происходит в Шурышкарском районе", - сказали там.
Ранее сообщалось, что на Ямале горит 18 гектаров леса и тундры. "На данный момент в тушении задействованы 79 десантных пожарных, угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в департаменте.
По данным синоптиков, уже несколько дней в регионе стоит сухая погода, столбики термометра достигают отметки плюс 26 градусов.
Из-за жаркой погоды с 19 июля по 8 августа 2017 года на территории Надымского и Ямальского лесничеств введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. А с 1 июня в ЯНАО введен особый противопожарный режим. В лесах и тундре запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.
В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе действует четыре лесных пожара, общей площадью 10,5 га. "В Октябрьском районе специалистами зафиксирован один лесной пожар, площадь которого составила 3 га, в Белоярском - 3 возгорания охватили 7,5 га лесной площади. С 18 июля по 31 июля на территории городского поселения Белоярский и межселенной территории Белоярского района установлен особый противопожарный режим по причине погодных условий", - уточнили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.