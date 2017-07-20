Площадь природных пожаров на Ямале за сутки увеличилась в пять раз

ТАСС, 20 июля. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки увеличилась более чем в пять раз. Огонь охватил 97,4 гектаров, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

"На 20 июля на Ямале действует четыре природных пожара на площади 97,4 га, из них три возникли за последние сутки. Пожары действуют в Шурышкарском, Красноселькупском, Пуровском и Надымских районах. Самый крупный - 80 га - происходит в Шурышкарском районе", - сказали там.

Ранее сообщалось, что на Ямале горит 18 гектаров леса и тундры. "На данный момент в тушении задействованы 79 десантных пожарных, угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в департаменте.

По данным синоптиков, уже несколько дней в регионе стоит сухая погода, столбики термометра достигают отметки плюс 26 градусов.

Из-за жаркой погоды с 19 июля по 8 августа 2017 года на территории Надымского и Ямальского лесничеств введен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. А с 1 июня в ЯНАО введен особый противопожарный режим. В лесах и тундре запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов.

В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе действует четыре лесных пожара, общей площадью 10,5 га. "В Октябрьском районе специалистами зафиксирован один лесной пожар, площадь которого составила 3 га, в Белоярском - 3 возгорания охватили 7,5 га лесной площади. С 18 июля по 31 июля на территории городского поселения Белоярский и межселенной территории Белоярского района установлен особый противопожарный режим по причине погодных условий", - уточнили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.