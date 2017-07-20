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Режим ЧС планируют ввести в четырех районах Поморья из-за плохого урожая

В стране
20 июля, 15:47 UTC+3 ТАСС

В июне-июле в ряде районов Архангельской области выпала двойная норма осадков, что привело к переувлажнению почвы

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ТАСС, 20 июля. Правительство Архангельской области планирует ввести режим ЧС в четырех муниципальных образованиях, где возникли сложности с урожаем из-за непогоды. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На территории Устьянского, Котласского, Вельского и Вилегодского районов в июне-июле выпала двойная норма осадков, в результате чего было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление - переувлажнение почвы, которое повлияло на развитие и рост растений. Оперативная группа проехала по районам с целью осмотра посевов и подготовки документов для рассмотрения возможности введения режимов ЧС муниципального характера. Введение режима ЧС необходимо для того, чтобы избежать штрафных санкций по возврату финансовых средств в федеральный бюджет за невыполнение целевых показателей", - скзаали в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент режим ЧС введен в Красноборском районе.

"По последним данным, все районы уже вышли на заготовку кормов. В регионе заготовлено более 622 тонн сена (4% от плана), 32 тыс. тонн силоса (26%) и около 3 тыс. тонн сенажа (10%). Темпы заготовки нарастают", - добавили в пресс-службе.

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