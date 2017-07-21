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Более месячной нормы осадков выпало за ночь в ряде районов Приморья

В стране
21 июля, 3:23 дата обновления: 21 июля, 4:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Как сообщается, подтоплены жилые дома и дороги в ряде населенных пунктов

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Более месячной нормы осадков выпало за минувшую ночь в целом ряде районов Приморского края. Поступают первые сведения о подтоплениях жилых домов и дорог в населенных пунктах. Так, в Уссурийском городском округе подтоплено 16 жилых домов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"За ночь в Уссурийском округе выпало 88 мм осадков, а за двое последних суток - 134 мм, тогда как вся месячная норма - 90 мм. На утро поступили заявления о подтоплении 16 жилых домов. На место уже выехали городские службы для откачки воды",- сообщил представитель администрации.

Вторые сутки в изоляции находится село Кроуновка Уссурийского городского округа с населением 700 человек. Паводок на реке Кроуновка перемыл переправу. "В районе переправы дежурят спасатели с лодками. Однако вода в реке продолжает прибывать", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в село заранее был завезен запас продуктов и медикаментов.

В Уссурийском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В центре округа - городе Уссурийске с населением более 100 тыс. человек - вода проникла в частные подворья и подъезды многоквартирных домов. "На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации. Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развернут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба", - приводит пресс-служба слова главы администрации округа Евгения Коржа. Одновременно на дамбах Уссурийского городского округа выставлены посты, ведется мониторинг уровня воды.

По данным регионального управления МЧС, наибольшее количество осадков (около или более месячной нормы осадков - прим. ТАСС) за ночь выпало также во Владивостоке, Яковлевском, Чугуевском, Чернигорском и Анучинском районах.

"Проезд по всем автодорогам края осуществляется без ограничений, нарушений в электроснабжении нет, транспортное сообщение не нарушено, аэропорт и железная дорога работают в штатном режиме. Происшествий на социально значимых объектах не произошло", - отметили в управлении МЧС.

В настоящее время в центральных районах и в восточной половине края идет дождь, местами сильный. По прогнозу синоптиков, зона осадков постепенно смещается на восток. Прекращение осадков ожидается в течение дня.

Выселковая если смотреть в овраг за д Славой

Публикация от dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus)

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