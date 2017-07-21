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Камчатским краснокнижным морским львам посвятили экологический фестиваль

В стране
21 июля, 12:31 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Фестиваль "Море жизни" стал новым официальным праздником региона

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Морские львы (сивучи)

Морские львы (сивучи)

© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Экологический фестиваль "Море жизни" на Камчатке, посвященный морским львам (сивучам), занесенным в Красную книгу России, стал новым официальным праздником региона. Соответствующие поправки в региональный закон "О праздниках и памятных датах" приняты в пятницу на сессии Законодательного собрания Камчатского края. Об этом сообщил председатель краевого парламента Валерий Раенко.

"Экологическому фестивалю морских животных "Море жизни" придан статус праздника Камчатского края. Символом фестиваля является сивуч - гордость и визитная карточка нашей Авачинской бухты. Вводя этот праздник по предложению Кроноцкого заповедника, мы не только хотим привлечь внимание к вопросам защиты этого сокращающегося вида млекопитающих, но и повысить туристическую привлекательность нашего региона. Думаю, новый праздник станет еще одной визитной карточкой Камчатки", - сказал Раенко.

Он напомнил, что в мире всего четыре города, где залежки морских львов располагаются в городской черте. Петропавловск-Камчатский один из них.

Датой проведения официального праздника выбрана четвертая суббота сентября, уточнил заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. "Праздник проводится в целях повышения экологической культуры населения, привлечения внимания общественности, представителей власти и природоохранных организаций к вопросам защиты морских млекопитающих. Весьма символично, что новый статус присвоен празднику в год, объявленный в России Годом экологии", - отметил Кумарьков.

Мероприятия фестиваля, которые пройдут уже в этом сентябре, будут включать тематические фотовыставки, лектории под открытым небом, концертно-развлекательную программу.

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